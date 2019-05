Sea Watch: concesso sbarco 18 migranti

matteosalvinimi : Per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono e rimangono CHIUSI. E se qualche procuratore vuole indagarm… - matteosalvinimi : ??AGGIORNAMENTO Nave di ONG tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in mare libico. Ho appena firmato… - TgLa7 : Sea Watch a 15 miglia da Lampedusa. Salvini dice no all'attracco -