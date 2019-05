Sea Watch, autorizzato lo sbarco di bimbi e famiglie a Lampedusa (Di venerdì 17 maggio 2019) Dopo ore di trattative, alcuni migranti a bordo della nave Sea Watch sono stati autorizzati a sbarcare sul territorio italiano. Si tratta in particolare di nuclei familiari con bimbi al seguito e un ferito. Dal Viminale fanno sapere che si tratta di 18 persone sul totale dei 65 migranti attualmente sulla nave dopo essere stati soccorsi in mare.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 17 maggio 2019) Dopo ore di trattative, alcuni migranti a bordo della nave Seasono stati autorizzati a sbarcare sul territorio italiano. Si tratta in particolare di nuclei familiari conal seguito e un ferito. Dal Viminale fanno sapere che si tratta di 18 persone sul totale dei 65 migranti attualmente sulla nave dopo essere stati soccorsi in mare.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

matteosalvinimi : Per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono e rimangono CHIUSI. E se qualche procuratore vuole indagarm… - matteosalvinimi : ??AGGIORNAMENTO Nave di ONG tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in mare libico. Ho appena firmato… - TgLa7 : Sea Watch a 15 miglia da Lampedusa. Salvini dice no all'attracco -