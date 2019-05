Sea Watch | autorizzato lo sbarco delle famiglie

Migranti - autorizzato lo sbarco dalla Sea Watch di 7 bimbi con i genitori - più un uomo malato : Migranti, è stato autorizzato lo sbarco di 7 bambini con i loro genitori dalla Sea Watch. autorizzato anche lo sbarco di un uomo malato. Si tratta di sette bambini con i relativi genitori...

Sea Watch 3 : autorizzato lo sbarco a Lampedusa per 18 persone : Il Viminale ha autorizzato lo sbarco a Lampedusa di 18 migranti a bordo della Sea Watch 3. Si tratta di sette bambini con i relativi genitori presenti a bordo (sette madri e tre padri), più un uomo con gravi problemi di salute.

Salvini : "Porti chiusi per Sea Watch - non c'è Conte che tenga" | Ma in 18 sbarcano : La replica della ong: "Siamo volontari, non scafisti". Ma il vicepremier ribadisce: "Con la fermezza ho salvato molte vite umane"

Sea Watch - la mossa del Viminale : "Sbarcano a Lampedusa solo 7 bimbi con genitori e un malato" : Autorizzato lo sbarco da Sea Watch3 di 7 bambini con i relativi genitori presenti a bordo (sette madri e tre padri) e di un uomo con gravi problemi di salute. Il Viminale interviene così sul caso della nave della ong tedesca con 65 migranti a bordo che è ferma al limite delle acque territoriali ital

Salvini : "Porti chiusi per Sea Watch - non c'è Conte che tenga". Ma in 18 sbarcano : La replica della ong: "Siamo volontari, non scafisti". Ma il vicepremier ribadisce: "Con la fermezza ho salvato molte vite umane"

Sea Watch : concesso sbarco 18 migranti : 19.11 Il Viminale ha autorizzato lo sbarco di 18 migranti dalla Sea Watch, la nave della Ong tedesca che ha salvato 65 persone ed è al largo di Lampedusa. Secondo fonti del ministero dell'Interno, l'autorizzazione è stata concessa "solo ai bambini accompagnati e a un uomo in precarie condizioni di salute". I 18 sono stati trasferiti su una motovedetta della Guardia Costiera. La notizia era stata anticipata con un tweet dalla stessa Sea ...

Sea Watch - Di Maio : “Problema non è immigrazione ma corruzione”. Poi attacca Salvini : “Arrogante come Renzi” : “Non posso commentare la prepotenza e l’arroganza di questo tipo, che ricorda Renzi quando gli chiedevano di far dimettere la Boschi”. Di Maio commenta le parole di Salvini sul premier Conte in merito al caso Sea Watch. “Una cosa è certa: questa prepotenza aumenta, soprattutto sull’immigrazione, quando la Lega è in difficoltà con gli scandali di corruzione. Non ci sto a rappresentare questo grande stratagemma per ...

Migranti - Salvini : “Sea Watch non arriverà in Italia. Non c’è presidente del consiglio o ministro che tenga” : “Non c’è presidente del consiglio che tenga e non c’è ministro dei 5 stelle che tenga: in Italia i trafficanti di esseri umani non arrivano più”: così ha detto in diretta facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadendo che il suo no allo sbarco della nave Sea Watch 3, che ha a bordo 65 persone ed è diretta a Lampedusa Cronaca | Di F. Q.. Sea Watch 3, ...

Sea Watch - Salvini : "Delinquenti - in Italia nessun porto - non c'è premier che tenga" : Il pugno duro del leader della Lega anima un nuovo scontro con i soci di governo: "Sui migranti non c'è premier o ministro M5s che tenga". Di Maio: "Di uomini soli al comando non ne sentiamo la mancanza"

Sea Watch A LAMPEDUSA - 65 MIGRANTI A BORDO/ Scambio di accuse Salvini-Ong : La Sea WATCH 3 si trova al momento a circa 15 miglia al largo di LAMPEDUSA: Scambio di accuse fra l'Ong e il ministro Salvini

Sea Watch - Salvini : Conte non dà ordini : 14.16 Sui migranti, Salvini non arretra. "La Sea Watch chiede un porto?La mia risposta è no, no, no e no. E non c'è presidente del Consiglio nè ministro 5 Stelle che tenga. In Italia i trafficanti di esseri umani non arrivano.E se questo mi costa un processo,processatemi", dice il ministro dell'Interno su Fb. E ai magistrati dice:"Non convocate i miei collaboratori, ma me. Vengo io a Catania.Mi assumo totalmente la responsabilità del blocco ...

La Sea Watch staziona al limite delle acque italiane : Si profila l'ennesimo braccio di ferro tra il Viminale e una Ong. La nave Sea Watch 3, già respinta da Malta, in questo momento staziona al limite delle acque italiane in attesa di conoscere il porto dove poter sbarcare. La nave della Ong tedesca mercoledì scorso ha soccorso in acque Sar libiche 65 persone ed ha subito ricevuto una diffida dal Viminale, che le ha intimato di non avvicinarsi alle acque italiane.Ad attenderla al limite delle ...

Sea Watch 3 - nave verso Lampedusa : “Siamo a 15 miglia con bambini a bordo”. Salvini : “Sono scafisti - porti chiusi” : Dopo essere rimasta davanti alle acque territoriali italiane per un giorno, in attesa del via libera per poter approdare in un porto siciliano, la Sea Watch 3 ha deciso di puntare verso Lampedusa. “Siamo a 15 miglia da Lampedusa, a bordo abbiamo 65 persone, alcune disidratate, e alcuni bambini piccoli. Le condizioni meteo sono cattive“, ha detto all’Ansa il comandante Arturo Centore. Ma per imbarcazione ed equipaggio, che ...

Sea Watch sfida l'Italia e la Guardia Costiera : "Via dalle nostre coste" - ma la Ong non si muove : Riparte lo scontro, Sea Watch ancora una volta sfida l'Italia, il Viminale e Matteo Salvini. L'imbarcazione della ong tedesca ha infatti tratto in salvo 65 immigrati di fronte alle coste della Libia per poi posizionarsi a poche miglia dalle acque territoriali italiane, richiedendo un porto sicuro pe