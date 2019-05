Sea Watch | Abbiamo il permesso di far sbarcare le famiglie Di Maio

blogo

(Di venerdì 17 maggio 2019) La Sea, attraverso il suo account Twitter italiano, ha comunicato, poco prima delle ore 19 di oggi, venerdì 17 maggio 2019, che le autorità italiane hanno dato ildi farlepresenti a bordo, quindi i bambini con le madri e anche i padri (contrariamente a quanto successo in passato) più una donna ferita. Ed è già in corso il trasbordo sulla motovedetta della Guardia Costiera italiana che poi li porterà a Lampedusa.UPDATE Le autorità italiane ci hanno dato la disponibilità a farelepresenti a bordo: bambini, madri, padri e una donna ferita.Il trasbordo sulla motovedetta della guardia costiera è in corso. pic.twitter.com/53VkNTNXeT— Sea-Italy (@SeaItaly) 17 maggio 2019 Con "autorità italiane" non si sa bene a chi ci si riferisca, di certo questo sbarco è diventato materia per l'ennesimo scontro tra le due forze di ...

