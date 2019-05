Scuolabus si ribalta nel Padovano | feriti sette bambini

Padova - si ribalta Scuolabus : 8 studenti feriti - autista positivo all’alcoltest : Otto studenti tra i sette e i quattordici anni sono rimasti feriti ad Arquà Petrarca ( Padova ) per il rovesciamento su un fianco di uno scuolabus . I ragazzi sono stati soccorsi e portati in ospedale. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 21. Secondo una prima ricostruzione, lo scuolabus stava percorrendo una strada in discesa e si apprestava ad affrontare un tornante quando si è rovesciato. I feriti si trovano al pronto ...

