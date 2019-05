Scuolabus si ribalta a Padova | feriti 7 bambini | caccia all' autista | è fuggito

ilmessaggero

(Di venerdì 17 maggio 2019) Unosi è rovesciato sulla strada provinciale 21 nei pressi di Arquà Petrarca (). Il primo bilancio parla di sette studenti, tra i sette e i quattordici...

infoitinterno : Strada in discesa, il tornante e poi lo schianto: scuolabus si ribalta per strada, feriti almeno 7 scolari - infoitinterno : Scuolabus carico di studenti si ribalta: bambini feriti (e l'autista non si trova) - crispadafora : RT @NapoliToday: Scuolabus carico di studenti si ribalta: bambini feriti (e l'autista non si trova) -