today

(Di venerdì 17 maggio 2019) E' successo ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova. Le forze dell'ordine stanno cercando il conducente

infoitinterno : Scuolabus carico di studenti si ribalta: bambini feriti (e l'autista non si trova) - crispadafora : RT @NapoliToday: Scuolabus carico di studenti si ribalta: bambini feriti (e l'autista non si trova) - NapoliToday : Scuolabus carico di studenti si ribalta: bambini feriti (e l'autista non si trova) -