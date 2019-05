Scuola | scoppia il caso della docente sospesa a Palermo

Scuola - niente foto di gruppo : scoppia la polemica contro la dirigente scolastica : niente foto di classe in una Scuola elementare di Trieste: lo ha deciso la dirigente scolastica a tutela della privacy. La motivazione trova riscontro alle nuove normative europee entrate in vigore il 25 maggio 2018. La notizia, riportata dal quotidiano ‘Il Giornale’, sta generando polemiche: non è possibile, quindi, poter avere uno scatto da conservare nel proprio cassetto, un bel ricordo da tenere stretto per i prossimi anni? ...

Scuola - TFA Sostegno ultime notizie : scoppia la polemica sul numero chiuso : Ancora polemiche in merito alle prove preselettive dei corsi TFA Sostegno. La disorganizzazione e la più completa anarchia nell’applicazione delle regole ha sfiduciato i candidati, per non parlare del ‘numero chiuso’ che andrà ad escludere chi insegna da anni senza specializzazione oppure quei docenti di ruolo o abilitati che hanno svolto sin qui il servizio in assenza di docenti specializzati. numero chiuso sui corsi TFA ...

Lodi : scoppia pneumatico Scuolabus - tre bambini feriti lievi : Milano, 10 apr. (AdnKronos) - scoppia uno pneumatico e uno scuolabus esce di strada. E' accaduto stamane a San Martino in Strada, in provincia di Lodi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica, secondo quanto riferito dall'Areu, per prestare soccorso alle 11 persone coinvolte, "tre s

Scoppia gomma Scuolabus - bimbi feriti : ANSA, - LODI, 10 APR - Scoppia uno pneumatico e uno scuolabus esce di strada con il risultato che tre bambini di 8 e 9 anni finiscono in ospedale con ferite non gravi. E' quanto successo stamani ...

Scuola - bufera su Bussetti : ‘gaffe’ sul tema dell’inclusione - scoppia la polemica : Nuova bufera sul Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti: talvolta, il titolare del Miur incappa in dichiarazioni che scatenano la reazione del mondo politico e dei lavoratori della Scuola. Ricordiamo il polverone che si sollevò a proposito degli insegnanti del Sud che avrebbero dovuto ‘Lavorare ed impegnarsi forte, ma proprio forte’ per recuperare il gap rispetto alle scuole del Nord. Bussetti: ‘Primo pensiero aiutare i ...

Video a luci rosse nella palestra della Scuola - scoppia lo scandalo. Lui ha già le ore contate : Capita anche questo: il preside di un istituto scolastico di Padova ha presento una denuncia dopo essere venuto a conoscenza dell'esistenza di un Video porno presente sulla piattaforma di un sito a ...