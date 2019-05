Scuola | prof sospesa | provveditore Palermo ' ho carte in regola | rispettata legge'

Prof sospesa - ecco il video degli studenti. La Scuola si mobilita : «Ritirare la sanzione» : Pietro Grasso (Leu) pubblica le immagini che hanno portato all’accusa della docente: «L’intelligenza degli studenti spaventa Salvini». M5S attacca: «È censura». La replica: «Forzatura sciocca e fuori dal tempo paragonare il decreto sicurezza alle leggi razziali»

Padova : spray urticante a Scuola - 25 studenti e 2 prof in ospedale : Padova, 17 mag. (AdnKronos) - Stamattina, intorno alle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Michele Sanmicheli a Padova all’interno della palestra dell’istituto professionale per l’industria e l’artigianato scolastico Ruzza per dei malori accusati da venticinque studenti e due docenti dopo

Strattona un alunno : sospeso un professore di una Scuola media dell'Aretino : L'episodio è avvenuto negli scorsi giorni in un istituto di Pratovecchio Stia. I genitori del ragazzo, 13 anni, hanno sporto denuncia

Studenti paragonano Salvini a Mussolini - la prof sospesa : “La mia vita a servizio della Scuola” : Rosa Maria Dell'Aria, professoressa 63enne di Palermo, ha commentato la decisione della sua sospensione per due settimane perché non avrebbe vigilato su un lavoro fatto dai suoi alunni che avrebbero accostato Matteo Salvini a Benito Mussolini: "Sono molto amareggiata. Ho sempre lavorato in modo che i ragazzi sviluppino un loro pensiero critico, libero, che siano attenti ai fatti e che possano imparare a ragionare e a pensare".Continua a leggere

Albavilla - si sente male a Scuola e si accascia su un banco : prof incinta muore a 41 anni : Si è accasciata su un banco sotto gli occhi sconvolti e spaventati dei suoi alunni e non si è più ripresa. Tragedia nell'istituto comprensivo J.F. Kennedy di Albavilla, comune in provincia di Como. Laura Forni aveva 41 anni ed aspettava una bambina: ieri mattina era in servizio come supplente di materie artistiche in una terza media, quando si è sentita male. I primi a soccorrerla sono stati proprio gli alunni e poi i colleghi. Malgrado ...