Scopre il tradimento della moglie 30 anni dopo e tenta il suicidio

Scopre dopo 30 anni le lettere del tradimento della moglie. 73enne tenta il suicidio : Un uomo di 73 anni è stato salvato dalla polizia, a Milano, mentre preparava il suo suicidio, dopo aver scoperto in casa un blocco di lettere che lei aveva scambiato 30 anni fa con un suo corteggiatore o amante.È accaduto tutto due giorni fa quando l’anziano, intento a riordinare cassetti e vecchie carte nell’appartamento in cui vive con la moglie in zona Lampugnano, ha trovato la corrispondenza incriminata e poco dopo ...

Temptation Island - Scopre il tradimento e scatta la rissa in diretta : picchia il fidanzato e tira schiaffi alla rivale : I numerosi telespettatori di Temptation Island, che dal 2018 ha anche una edizione vip, sono abituati alle litigate fuoriose tra fidanzati, alle scenate di gelosia, agli amori interrotti dopo i tradimenti, agli scambi di accuse tra le parti ma non alla rissa fisica in diretta tv. E’ successo, invece, nella versione russa in onda proprio in questo giorni. Protagonisti dello scontro la concorrente Svetlana, il fidanzato fedifrago e la ...

Temptation Island Russia - Scopre tradimento e prende a calci fidanzato e tentatrice : Questa estate andrà in onda una nuova edizione di Temptation Island. In attesa che prenda il via la versione italiana del reality, sta attualmente andando in onda la sua versione russa. Sta facendo il giro del web il video che mostra una coppia di partecipanti al programma in Russia ed una tentatrice picchiarsi. La fidanzata di uno dei ragazzi protagonisti, Svetlana, ha dato fuori di testa dopo aver scoperto attraverso un filmato del tradimento ...