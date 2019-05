Sanità | concorsi pubblici per amministrativi | dirigenti medici e Oss | scadenza 13 giugno

Avvocati - operatori socio-sanitari e atleti : ecco i concorsi di maggio : La rassegna di tutti i concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana non si ferma...

Inchiesta sui concorsi truccati nella Sanità Umbria - si dimette il governatore Marini : Si è dimessa la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini (Pd). Era indagata nell'Inchiesta della procura di Perugia su alcuni concorsi per assunzioni che sarebbero stati pilotatiall'ospedale del capoluogo umbro

Concorsi Oss 2019 : tutti i bandi per operatori socio sanitari : Quest’anno sono tante le opportunità per lavorare come OSS negli ospedali pubblici italiani. In questa pagina puoi trovare tutti i Concorsi OSS 2019 dedicati a operatori socio sanitari con e senza esperienza, oltre ai requisiti per partecipare, come fare domanda e come prepararsi. Concorsi Oss: requisiti generali In primis, per candidarsi a un concorso pubblico bisogna esser certi di possedere alcuni requisiti generali: cittadinanza italiana o ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Aprile : “Il Pd trucca concorsi e nomine nella Sanità in cambio di voti” : Le accuse I pm: “Consenso tramite la gestione del personale” Sanità umbra – Secondo i magistrati l’avvicinarsi delle elezioni stava acuendo la prassi clientelare di Antonio Massari e Valeria Pacelli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La palla in tribuna. “Il caso Umbria: tutti i partiti facciano i conti” (Claudio Tito, Repubblica, 13.4). Quando arrestano De Vito, “i 5Stelle rubano” (anche se è uno solo) e c’è il ...

Sanità targata PD : assessori regionali in manette per concorsi pilotati : Secondo gli stessi inquirenti l'inchiesta legata agli scandali in Sanità potrebbe estendersi anche ad altri settori e della politica legata al Pd . Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella ...

Concorsi truccati nella Sanità umbra - arrestati assessore e segretario Pd : Ai domiciliari il segretario regionale Gianpiero Bocci e l'assessore regionale alla salute Luca Barberini. L'inchiesta è stata aperta con l'ipotesi di abuso d'ufficio, rivelazione del segreto d'...

Umbria - bufera concorsi Sanità : Perquisizioni della Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità nei concorsi per le aziende ospedaliere. I provvedimenti sono stati emessi dalla procura di Perugia nei ...

Regione Umbria - bufera concorsi Sanità : 17.39 Arrestati il segretario Pd dell'Umbria Giampiero Bocci e l'assessore regionale alla sanità Luca Barberini nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità commesse in un concorso per assunzioni in ambito sanitario. Per i due si tratta di arresti domiciliari. Analogo provvedimento è stato disposto anche per il direttore generale e per il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera. Perquisiti uffici e abitazioni degli indagati e ...

Concorsi per 312 Operatori socio sanitari e 95 infermieri - primo in scadenza il 14 aprile : In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 3 bandi di concorso per infermieri ed Operatori socio sanitari. I bandi per gli infermieri prevedono in totale 95 posti di lavoro, 70 in Veneto e 25 nella regione Campania, tutti per infermieri. Sempre in Veneto è ormai prossimo alla scadenza un importante concorso relativo alla figura di operatore socio sanitario, con un bando da 312 posti di lavoro. Vediamo nello specifico tutte le info utili per chi ...

Sanità : Asp Trapani - al via concorsi per dirigente medico : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Via libera all'Asp di Trapani ai concorsi per l'assunzione di dirigenti medici a tempo indeterminato. Il commissario straordinario dell’Azienda Fabio Damiani ha disposto la procedura per concorso pubblico a tempo indeterminato per la copertura dei posti di dirigente med