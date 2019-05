Samsung Galaxy Fold | il dispositivo pieghevole “migliorato” si avvia al lancio a giugno

Samsung Galaxy S10 Plus si mostra in edizione olimpica : In occasione delle Olimpiadi del 2020 di Tokyo, Samsung rilascerà una versione speciale di Galaxy S10 Plus, corredata da un altrettanto inedita versione delle cuffiette senza fili Galaxy Buds. L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus si mostra in edizione olimpica proviene da TuttoAndroid.

Più pesante del previsto la patch di maggio per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in Europa : Sembra essere più pesante di quanto si potesse immaginare l'aggiornamento di maggio dedicato ai possessori di un Samsung Galaxy S8 o di un S8 Plus, almeno sulla carta. Già, perché le notizie emerse questo venerdì non si limitano a dare continuità a quanto riportato qualche giorno fa sulle nostre pagine con il firmware antecedente, ma aiutano a mettere a fuoco anche alcuni elementi. Fondamentale dunque fare chiarezza alle porte del weekend, in ...

TIM introduce nel proprio listino Sony Xperia 10 - OPPO Reno e Samsung Galaxy A70 : TIM si prepara a introdurre tre nuovi smartphone nel proprio listino "Scegli il tuo smartphone": OPPO Reno, Sony Xperia 10 e Samsung Galaxy A70. L'articolo TIM introduce nel proprio listino Sony Xperia 10, OPPO Reno e Samsung Galaxy A70 proviene da TuttoAndroid.

Samsung offre fino a 500 euro per passare a Galaxy S10 e regala Galaxy A40 : Samsung offre uno sconto fino a 500 euro sull'acquisto di un nuovo Galaxy S10, valutando i l vecchio smartphone, e regala Galaxy A40. L'articolo Samsung offre fino a 500 euro per passare a Galaxy S10 e regala Galaxy A40 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 5G mostra di cosa è capace e infrange la barriera del Gbps : Samsung Galaxy S10 5G mostra cosa è capace di fare e infrange la barriera del Gbps! Ecco uno speedtest effettuato negli USA da un utente sotto la rete 5G Verizon. L'articolo Samsung Galaxy S10 5G mostra di cosa è capace e infrange la barriera del Gbps proviene da TuttoAndroid.

Più interessanti i Samsung Galaxy S10 con valutazione usato Galaxy - iPhone e Huawei il 17 maggio : Emergono ulteriori indicazioni molto interessanti per gli utenti che sono interessati all'acquisto di uno tra i Samsung Galaxy S10 che sono stati presentati poco meno di tre mesi fa, in riferimento a quanto raccolto oggi 17 maggio con la valutazione dell'usato. La divisione italiana del produttore, infatti, per il mese in corso ha rilanciato la promozione "In value", valida negli store Samsung, con alcune differenze sostanziali rispetto a ciò ...

Fa la differenza l’aggiornamento di maggio per il Samsung Galaxy S9 : primi feedback in Europa : Ci sono riscontri davvero interessanti in questi giorni per tutti coloro che sono vogliosi di provare l'aggiornamento di maggio pensato per i possessori di un Samsung Galaxy S9. Come si potrà percepire dal nostro approfondimento odierno, infatti, il colosso coreano non si è limitato a migliorare gli standard di sicurezza per il top di gamma che è stato lanciato sul mercato poco più di anno fa. Proviamo dunque a riepilogare le informazioni fino a ...

Samsung ci riprova : risolti i problemi del Galaxy Fold - il lancio a giugno : Dal giornale Yonhap indiscrezioni sugli interventi di risoluzione dei guai riscontrati nel pieghevole, causa del ritardo. "Uscirà il prossimo mese"

A metà maggio convengono Samsung Galaxy S10 e P20 Lite : prezzo in forte ribasso : Arrivano oggi 16 maggio alcune offerte assai interessanti per chi vuole acquistare uno smartphone Android nuovo di zecca, al punto che con il nostro pezzo vogliamo prendere in esame due target differenti legati ai vari Samsung Galaxy S10 e Huawei P20 Lite. Device lanciati sul mercato in momenti storici diversi e, per forza di cose con un'evoluzione software con poche cose in comune. Vediamo dunque al momento se convenga o meno puntare su ...

Che fine ha fatto il Samsung Galaxy Fold? : C'è nebbia attorno al Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung. L'arrivo sul mercato, previsto per il 26 aprile, è stato rimandato perché – nei primi test di giornalisti ed esperti del settore – aveva evidenziato alcuni problemi, praticamente immediati. Il 22 aprile, la società aveva scritto ai clienti che avevano già prenotato il dispositivo, avvertendoli che – viste le verifiche in corso – “entro due settimane” sarebbero ...

Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A50 ricevono le patch di sicurezza di maggio - Galaxy Tab S3 quelle di aprile : Samsung Galaxy Note 9 comincia a ricevere le patch di sicurezza di maggio in Europa. Chissà quanto dovremmo aspettare per vederle anche in Italia L'articolo Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A50 ricevono le patch di sicurezza di maggio, Galaxy Tab S3 quelle di aprile proviene da TuttoAndroid.

Ecco le correzioni apportate al Samsung Galaxy Fold e come il produttore prova a farsi perdonare : Un nuovo report proveniente dalla Corea del Sud illustra i miglioramenti che Samsung ha apportato al Samsung Galaxy Fold L'articolo Ecco le correzioni apportate al Samsung Galaxy Fold e come il produttore prova a farsi perdonare proviene da TuttoAndroid.

Subito la risposta del Samsung Galaxy Note 9 al Galaxy S9 con 2 novità dalla patch di maggio : Si parla molto in queste ore del Samsung Galaxy Note 9, grazie all'ultimo aggiornamento che proprio in queste sta mettendo piede in Europa. Si tratta a conti fatti della patch di maggio, che secondo le prime informazioni raccolte dovrebbe rappresentare la risposta perfetta al Samsung Galaxy S9. Quest'ultimo, infatti, nella giornata di ieri ha ricevuto il medesimo upgrade e secondo alcuni dettagli disponibili, pare si tratti del medesimo ...

Come Samsung ha cambiato Galaxy Fold per risolvere i problemi : (Foto: Samsung) La telenovela del Samsung Galaxy Fold sembra finalmente destinata a concludersi in modo positivo, quantomeno per il fatto che lo smartphone pieghevole dovrebbe essere ormai pronto a sbarcare sul mercato dopo i problemi ben noti. Arrivano le informazioni ormai definitive su Come il colosso coreano abbia modificato hardware e design per evitare che si presentino gli stessi disastri occorsi ad alcune unità in test ai giornalisti ...