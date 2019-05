Ong sfida il Viminale - Salvini non indietreggia : 'Se vogliono processarmi - lo facciano' : Si avvicina l'appuntamento con le elezioni europee. Matteo Salvini confida che il responso delle urne, in occasione del rinnovo del Parlamento di Bruxelles, possa rappresentare una nuova certificazione dell'avanzata dalla Lega in fatto di consenso in seno all'elettorato italiano. Nel corso di una diretta Facebook ha ribadito ancora una volta le sue tesi politiche, lasciando però spazio ad un caso d'attualità. Il riferimento va ad una vicenda in ...

Salvini sfida Grillo : "Vieni a fare il ministro per una settimana | No a lezioni da un comico" : In diretta Facebook il vicepremier risponde al garante del Movimento Cinque Stelle: "Posso starti antipatico ma io faccio il ministro dell'Interno e i risultati dicono che lo sto facendo bene". E poi si rivolge agli alleati di governo: "Lasciate lavorare la Lega, basta con tutti questi no".

La rivolta delle lenzuola come sfida continua a Salvini : Un Vauro Senesi, disegnatore satirico, seduto comodamente in poltrona davanti alla tv e all'ennesimo talk show politico, scaglia, affranto, qualcosa contro lo schermo: “Match Salvini-Di Maio al milleduecentoventunesimo round… gli italiani gettarono la spugna”. La vignetta campeggia dalla prima pagina de Il Fatto Quotidiano e segnala il crescere di un umore. Di un sentimento. Però non dev'esser solo di fastidio. O d'insofferenza verso ...

Salvini sfida la Ue : «Superare il 3% del deficit». Di Maio : parole irresponsabili : Il leader leghista rispolvera la guerra con la Ue sui limiti di spesa che aveva già tormentato il varo della finanziaria. E i mercati reagiscono negativamente. L’alleato Di Maio: «parole irresponsabili»

Salvini sfida la Ue : «Pronti a superare il 3% di deficit». E lo spread torna a 280 : Il leader leghista rispolvera la guerra con la Ue sui limiti di spesa che aveva già tormentato il varo della finanziaria. E i mercati reagiscono negativamente. L’alleato Di Maio: «Parole irresponsabili»

Di Maio si riscopre moderato e sfida Salvini : "Basta soffiare sul fuoco - l'ultra-destra è un pericolo" : Solito 'duello' quotidiano e squisitamente pre-elettorale tra i due vicepremier. Di Maio: "Abbassare i toni, quando vedo sui...

Di Maio e Salvini - sfida finale sui toni della campagna elettorale : Nuovo round tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Come avviene ormai da giorni, lo scontro tra i due vicepremier si consuma a distanza, entrambi impegnati in campagna elettorale. E come già accaduto nelle ultime ore, il leader dei 5 stelle lancia l'affondo ('mitigandolo' con la parola "appello") all'alleato di governo su alcuni dei temi piu' 'cari' al titolare del Viminale: nelle scorse giornate sui rimpatri, oggi tocca all'ordine pubblico, ...

Giorgia Meloni sfida Matteo Salvini sull'immigrazione : "Subito l'esercito al confine" : Emergenza immigrazione al confine. Un'emergenza che, secondo Giorgia Meloni, il governo gialloverde non sta trattando nel migliore dei modi. Dunque, l'appello della leader di Fratelli d'Italia, che nel corso di una diretta Facebook passa all'attacco: "Migliaia e migliaia di immigrati stanno arrivand

Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini : “Per i rimpatri servono i soldi e no la propaganda che fai tu” : Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini sul tema dei rimpatri: “servono soldi e accordi, no propaganda politica” Giuseppe Conte assiste serafico alle convulsioni di Matteo Salvini. I rapporti ormai tesi, consumati da settimane di aperta ostilità, raccontano le resistenze di un presidente del Consiglio in equilibrio tra il suo ruolo di mediatore nel governo e le … Continue reading Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini: ...

Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini : “Per i rimpatri servono i soldi e no la propaganda politica” : Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini sul tema dei rimpatri: “servono soldi e accordi, no propaganda politica” Giuseppe Conte assiste serafico alle convulsioni di Matteo Salvini. I rapporti ormai tesi, consumati da settimane di aperta ostilità, raccontano le resistenze di un presidente del Consiglio in equilibrio tra il suo ruolo di mediatore nel governo e le … Continue reading Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini: ...

Salone del libro - Tavaglio : “Salvini? Nullafacente - va sfidato su questo. Sbagliato attaccarlo sul fascismo - va preso in giro” : “Se Salvini ci tiene tanto a vincere le europee, deve sapere che poi probabilmente perderà le politiche. È successo con Berlusconi e con Renzi, speriamo che succeda anche con lui”. Al Salone del libro di Torino, il direttore de “Il Fatto Quotidiano”, Marco Travaglio attacca il ministro dell’interno Matteo Salvini che oggi ha definito le elezioni europee un “referendum tra la vita o la morte”. Il ministro dell’interno secondo Travaglio: “non sa ...

Chef Rubio lancia la sfida social "gioca e sfotti Matteo Salvini" : Su Twitter il noto cuoco televisivo ha preso di mira lo spot 'Vinci Salvini' lanciato ieri dal leader della Lega

Ong - la Mare Jonio entra in acque italiane con 30 migranti. Clamorosa sfida a Salvini - blitz militare : Ong e migranti, nuovo caso per il Viminale. La nave Mare Jonio della Ong italiana Mediterranea Saving Humans ha recuperato da un gommone in avaria 30 migranti al largo della Libia e si è poi diretta versa l'Italia. entrata nelle acque territoriali 12 miglia a Sud di Lampedusa, nonostante i divieti d

Nave Marina Italiana soccorre 36 migranti. Conte sfida Salvini : "Sbarcheranno ad Augusta" : Braccio di ferro nel governo sull’accoglienza ai migranti. Il soccorso ieri di 36 persone che erano su un barcone in acque libiche da parte di una Nave della Marina Militare Italiana ha fatto andare su tutte le furie il ministro dell’Interno Matteo Salvini innestando un nuovo fronte di scontro nell’esecutivo.Salvini se l'è presa, senza mai nominarla, con il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ribadendo la linea del Viminale: "io non do ...