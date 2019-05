Salvini | prof sospesa a Palermo torni a scuola | vorrei incontrarla Lei | ben venga

Prof sospesa - Zingaretti : "Non si può criticare Salvini?" : Nicola Zingaretti ha deciso di spendersi in favore dell'insegnante di Palermo sospesa per "non aver vigilato su un lavoro svolto dagli alunni". I fatti risalgono al 27 gennaio scorso, giornata della memoria, celebrata nell'Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo. I ragazzi avevano il compito di realizzare un contenuto video sulla giornata della memoria, nel quale hanno parlato ovviamente anche delle vergognose leggi ...

Prof sospesa - sono pronta a incontrare Salvini : "Non ho alcuna remora ad incontrare il ministro Matteo Salvini, se puo' essere un'occasione di dialogo e di confronto che ben venga. Certamente sono disposta ad ascoltarlo assieme ai miei studenti". Lo dice la Professoressa di Italiano e Storia dell'Istituto tecnico Vittorio Emanuele III di Palermo Rosa Maria Dell'Aria, sospesa dall'ufficio scolastico provinciale per 15 giorni.

Scuola : Salvini - 'pronto a incontrare prof sospesa e suoi studenti' : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - “Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, che mi auguro

Salvini : «La prof sospesa torni a scuola». Centinaia in corteo a Palermo : «Giovedì prossimo sarò a Palermo. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell'Aria, che mi auguro possa...

Palermo - Matteo Salvini vuole incontrare la prof sospesa : “Ho idee distanti dalle leggi razziali” : Matteo Salvini vuole incontrare a Palermo la docente sospesa, i cui alunni avevano accostato il decreto sicurezza del ministro dell'Interno alle leggi razziali di Benito Mussolini. "Voglio spiegare cosa sto facendo per la sicurezza del mio Paese e la distanza abissale tra le mie idee e progetti e le leggi razziali del periodo fascista", ha precisato il leader della Lega.Continua a leggere

Salvini : “Spero che la professoressa sospesa a Palermo torni a scuola - la voglio incontrare” : «Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, che mi auguro possa tornare quanto prima al suo lavoro a scuola, e gli studenti di quella sc...

Salvini : "Spero che la prof sospesa a Palermo torni a scuola - vorrei incontrarla" : Alti i toni sul caso della docente sospesa per aver permesso agli studenti di paragonare le leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza. L'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, pubblica il filmato: "Gli studenti hanno mostrato acume"

Salvini : «La prof sospesa torni a scuola. Voglio incontrarla». Studenti mobilitati : «Ritirare la sanzione» : Pietro Grasso (Leu) pubblica le immagini che hanno portato all’accusa della docente: «L’intelligenza degli Studenti spaventa Salvini». M5S attacca: «È censura». La replica: «Forzatura sciocca e fuori dal tempo paragonare il decreto sicurezza alle leggi razziali»

Il video della prof anti Salvini finisce sul sito del Comune di Palermo : Roberto Chifari Orlando attacca la decisione del ministero di sospendere la docente che non aveva vigliato sui suoi sutdenti per il video che accostava il decreto Sicurezza alle leggi razziali del 1938 E adesso il video degli studenti finisce sul sito istituzionale del Comune di Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando ha dato mandato al webmaster del Comune di pubblicare in homepage del sito istituzionale il video del lavoro realizzato ...

Video Salvini-Mussolini - studenti in sit-in per la prof sospesa. Il sindaco Orlando : "Clima repressivo" : Gli aggiornamenti sul caso della prof di italiano di un istituto di Palermo sospesa per 15 giorni dall'insegnamento per non...

Salvini come Mussolini - professoressa di Palermo sospesa/ Grasso "Stiamo scherzando?" : Salvini come Mussolini, professoressa di Palermo sospesa per non aver vigilato sul lavoro dei suoi studenti. Le reazioni politiche dell'opposizione

Palermo - la professoressa anti Salvini ora piange : 'Ho speso la vita per la scuola' : "Mi sento amareggiata - afferma la professoressa - la mia vita è stata dedicata alla scuola". Ora a parlare è l'insegnante di italiano che, dopo aver sottoposto ai suoi alunni un compito che equiparava il decreto sicurezza alle leggi razziali, è stata sospesa dall'insegnamento per due settimane. Si tratta di un video e di qualche diapositiva, realizzato dalla prof, in cui il ministro dell'Interno viene equiparato al Duce. professoressa sospesa ...

Studenti paragonano Salvini a Mussolini - la prof sospesa : “La mia vita a servizio della scuola” : Rosa Maria Dell'Aria, professoressa 63enne di Palermo, ha commentato la decisione della sua sospensione per due settimane perché non avrebbe vigilato su un lavoro fatto dai suoi alunni che avrebbero accostato Matteo Salvini a Benito Mussolini: "Sono molto amareggiata. Ho sempre lavorato in modo che i ragazzi sviluppino un loro pensiero critico, libero, che siano attenti ai fatti e che possano imparare a ragionare e a pensare".Continua a leggere

Salvini come Mussolini! il video costato la sospensione alla prof : Guardatelo e giudicatelo : L'ex presidente del senato, Pietro Grasso, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook il video integrale degli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Palermo finito al centro delle polemiche per aver "paragonato Salvini a Mussolini", costando la sospensione alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria per 15 giorni. "Guardatelo e giudicate voi: su cosa avrebbe dovuto vigilare l’insegnante?".