Salvatore Bagni si racconta nel libro “Il guerriero”

(Di venerdì 17 maggio 2019) La Gazzetta dello Sport ha intervistato il campione azzurro degli anni ’80in merito al suo“Il guerriero” Il guerriero– Ai microfoni del quotidiano l’ex calciatore hati drammi personali legati al grave lutto per la perdita del figlio alle gioie e soddisfazioni sportive vissute col Napoli di Maradona. Il dramma “a Napoli è di casa. E sarà stato per questo motivo che, presentando il suo“Il(edizione Absolutely Free), chele imprese sportive ma anche i suoi drammi personali, si è lasciato andare a una confessione. Il fatto purtroppo è conosciuto: 3 ottobre 1992, in un incidente stradale muore decapitato il figlio Raffaele, nemmeno 3 anni compiuti, mentreè alla guida. Il percorso per risollevarsi da quel dramma è lungo, complicato e forse mai ...

