Salento | in primavera niente turisti a causa del maltempo

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Emanuela Carucci Tornano di moda Tunisia, Egitto e Maroccopiù vacanze nel. Ilha bloccato, per quest'anno, le prenotazioni deinelle strutture ricettive a partire da maggio al contrario degli altri anni.A darne notizia è la Gazzetta del Mezzogiorno. Negli anni passati, a metà maggio c'era già il sold out. Gli alberghi e le altre strutture registravano già il tutto pieno dagli inizi di maggio e per tutto giugno. Come dichiara alla Gazzetta Giovanni Serafino, tour operator e delegato all’Internazionalizzazione di Confindustria Lecce. Ad oggi, invece, ci sono pochissime prenotazioni in tutto il. Adella stagione estiva in Puglia slitta a luglio. Ci sono, quindi, prenotazioni per luglio e agosto. Maa maggio e giugno. È questa una delle conseguenze del cambiamento climatico. Sempre più sono infatti i ...

odisseoisback : #10SERVIZI E #ZEROPENSIERI #NoleggioLungoTermine #Renting #Offerte #Brindisi #Ostuni #Fasano #Mesagne #Francavilla… - odisseoisback : #10SERVIZI E #ZEROPENSIERI #NoleggioLungoTermine #Renting #Offerte #Brindisi #Ostuni #Fasano #Mesagne #Francavilla… - TLG_Duesseldorf : Lecce, domani amichevole con la Primavera | Leccezionale Salento -