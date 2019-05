Rugby | Finale Top12 2019 | Calvisano-Rovigo Programma | orario e tv In palio lo Scudetto

Calvisano-Rovigo - Finale Top12 Rugby 2019 : data - programma - orario e tv : Si giocherà sabato 18 maggio, alle ore 17.45, la Finale scudetto del Top 12 di Rugby: Calvisano, che ha chiuso in testa la regular season, avrà il vantaggio del fattore campo, ed ospiterà il Rovigo. I bresciani hanno eliminato il ValoRugby Emilia, battuto due volte, mentre i rodigini hanno superato i campioni d’Italia uscenti del Petrarca Padova. Quattro i confronti in stagione, con due successi per parte: Rovigo ha violato il campo del ...

Rugby - Top12 2019 : Calvisano-ValoRugby Emilia 41-3. Bresciani in finale con il vantaggio del fattore campo : Dopo il 25-17 della gara d’andata, Calvisano travolge per 41-3 il ValoRugby Emilia nella semifinale di ritorno del Top 12 di Rugby e stacca il pass per la finale scudetto, che sabato prossimo vedrà i Bresciani giocare col vantaggio del fattore campo, per effetto del primo posto al termine della regular season. I padroni di casa oggi dilagano nella ripresa, dopo la prima frazione chiusa sul 3-0, e nei secondi 40 minuti mettono a referto ben ...

Rugby - finale Challenge Cup 2019 : Clermont-La Rochelle 36-16. Derby francese a senso unico - pronostico rispettato : La Challenge Cup ha il suo nuovo padrone: il Derby francese giocato a Newcastle incorona, come da pronostico, il Clermont, che corona il torneo perfetto superando il La Rochelle con un perentorio 36-16. Gara a senso unico, con la frattura insanabile nel punteggio che si materializza ad inizio ripresa. Nel primo tempo Clermont avanti con Parra dalla piazzola, imitato dieci minuti più tardi da Laidlaw. Il La Rochelle accorcia sempre da piazzato ...

Rugby - finale Champions Cup 2019 Leinster-Saracens. Sfida tra le compagini che hanno monopolizzato gli ultimi tornei : A Newcastle domani pomeriggio alle ore 18.00 andrà in scena l’ultimo atto del massimo torneo continentale per squadre di club di Rugby: la Champions Cup decreterà la sua regina nella Sfida tra gli irlandesi del Leinster ed i Saracens, formazione inglese. Si tratta delle compagini che hanno vinto le ultime tre edizioni del torneo: gli irlandesi sono campioni in carica, gli inglesi hanno vinto nelle due stagioni precedenti. Eppure ad ...

Rugby - Finale Challenge Cup 2019 : derby francese Clermont-La Rochelle. Si sfidano le migliori della stagione : Saranno le due squadre che si sono distinte maggiormente nell’arco di tutta la stagione a contendersi a Newcastle (Inghilterra), domani sera alle ore 20.45, la Challenge Cup di Rugby: il trofeo verrà assegnato al termine del derby francese tra Clermont e La Rochelle, le due formazioni che maggiormente meritavano l’atto Finale. Il Clermont giunge addirittura da imbattuto all’appuntamento: sei vittorie in altrettante partite nel ...

Rugby - Top 12 2019 : Calvisano batte a domicilio il ValoRugby ed ipoteca la finale : Successo netto per il Calvisano nella prima semifinale del Top 12 di Rugby, il massimo campionato italiano: a Reggio Emilia successo esterno per 25-17 sui padroni di casa del ValoRugby e finale ipotecata. Ovviamente si deciderà tutto al ritorno, ma il fattore casa sicuramente farà la differenza. Domani l’altra semifinale. Reggio Emilia, Stadio Mirabello – sabato 4 maggio 2019 Peroni TOP12, semifinale d’andata ValoRugby Emilia v Kawasaki ...

Rugby - Pro14 2019 : Ulster-Connacht 21-13. Match deciso nel finale - sfida ai Warriors in semifinale : Si completa il quadro delle semifinali del Pro 14 di Rugby: dopo la vittoria di Munster per 15-13 sul Benetton (semifinale in casa del Leinster), in serata l’Ulster supera, pur soffrendo fino all’ultimo minuto, il Connacht per 21-13, marcando la meta della tranquillità al 78′. In semifinale Match in casa dei Glasgow Warriors. TABELLINO Ulster-Connacht 21-13 Marcatori: 6′ cp. Cooney (3-0), 16′ meta Timoney (8-0), ...

Rugby - Champions Cup 2019 : Leinster di nuovo in finale - i Saracens proveranno a fare il colpaccio : Gli irlandesi del Leinster potranno difendere il titolo di campioni d’Europa conquistato lo scorso anno: nella semifinale della Champions Cup di Rugby battuto oggi il Tolosa per 30-12. Ieri nella prima seifinale i Saracens avevano vinto in casa contro Munster per 32-16. Atto finale della competizione l’11 maggio a Newcastle. Champions CUP – SEMIFINALI Saracens-Munster 32-16 Saracens: 15 Alex Goode, 14 David Strettle, 13 Alex ...

Rugby - Challenge Cup 2019 : derby francese in finale. Le semifinali premiano La Rochelle e Clermont : Sarà il derby francese tra La Rochelle e Clermont a decretare la vincitrice della Challenge Cup di Rugby: nella doppia sfida tra formazioni transalpine ed inglesi viene rispettato il fattore campo: La Rochelle supera i Sale Sharks per 24-20, mentre Clermont batte gli Harlequins per 32-27. Atto finale della competizione il 10 maggio a Newcastle. Challenge CUP – semifinali La Rochelle-Sale Sharks 24-20 La Rochelle: 15 Kini Murimurivalu, 14 ...