«Rocketman» | il film su Elton John travolge il festival di Cannes

"Rocketman" : nella colonna sonora del film anche un duetto di Elton John e il protagonista Taron Egerton : "(I'm Gonna) Love Me Again"

"Rocketman" : ecco la tracklist della colonna sonora del film dedicato a Elton John : Sarà pubblicata il 24 maggio

Rocketman - il film che racconta la storia di Elton John - fuori concorso a Cannes e al cinema dal 29 maggio prossimo : Ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Sir Elton John, il film vede l'interpretazione di Taron Egerton, partire dalla figura del timido pianista prodigio, Reginald Dwight, fino a diventare ...

Rocketman : trama - cast completo e anticipazioni del film. Quando esce : Rocketman: trama, cast completo e anticipazioni del film. Quando esce In arrivo l’attesissimo film Rocketman, pellicola diretta da Dexter Fletcher e scritta da Lee Hall basata nientemeno che sulla vita del musicista Elton John. Il film è stato sviluppato da Marv Films e da Rocket Pictures, quest’ultima casa di produzione dello stesso John, il quale è stato colui che in primo luogo ha avviato il progetto nell’ormai lontano ...

Rocketman : il film su Elton John sarà il nuovo Bohemian Rhapsody? : ... grazie a canzoni quali Your Song , Rocket Man , Crocodile Rock e Daniel , sarebbe diventato un divo amatissimo in tutto il mondo con il nome d'arte di Elton John. Ovviamente, come da tradizione nei ...