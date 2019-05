Roberto Giacobbo | “L’alternativa ad Alberto Angela sono io”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) “Siamo così in pochi a fare divulgazione in prima serata che non c’è spazio per l’invidia. Nonl’anti-, ma un’alternativa: ci dovrebbero proteggere come i panda”. A dirlo èche, alla vigilia della partenza del suo programma su Rete 4 “Freedom – Oltre il confine“, ha raccontato il suo mestiere di divulgatore in un’intervista al Corriere della Sera. “Il mio compito è quello di spiegare cose a volte difficili in parole semplici, senza però banalizzare i contenuti”, ha detto replicando alla definizione che lo vede come la risposta di Mediaset al successo disulla Rai. Attualità Vittorio Feltri: “Io non mi tingo i capelli, micaBerlusconi che mette la moquette” di F. Q. “Il ...

