“Robert Pattinson sarà Batman” | così l’eroe di Ghotam City diventa millennial e molto

(Di venerdì 17 maggio 2019) Robertè in procinto dire il prossimo Batman. Variety ci scherza su. “Da sex symbol a bat symbol”, scrive il prestigioso magazine statunitense. Ma la soffiata giunta dai piani alti di Hollywood si concretizzerà per il film diretto da Matt Reves chein sala nel 2021. Proprio nei giorni che anticipano la pre-produzione del film, prodotto da Warner Bros/Dc Comics, ecco che il nome della star di Twilight campeggia su tutti le testate del settore. Londinese, 33 anni,ha raggiunto fama mondiale per aver interpretato a partire dal 2008, e per cinque altre volte, il vampiro Edward Cullen nella celebre saga tratta dal romanzo di Stephanie Meyer. Carriera che peròè riuscito ad orientare verso una direzione mista, tra titoli più commerciali e vere e proprie chicche autoriali dirette da registi statunitensi di pregio. Nel 2014 è stato protagonista sia del ...

