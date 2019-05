ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2019) Come aveva scritto nei giorni scorsi Michele Fusco quella che si gioca traè una battaglia, ma non sono due eserciti contrapposti. Da una parte c’è un esercito, che è la Società, che ha soldi, risorse, potere decisionale. Dall’altra un uomo solo, Max, che sa di campo, e abbastanza di vita. Nulla di fatto fino ad ora però, non sono bastati una cena e l’incontro a quattro di ieri pomeriggio per chiarirsi. È un fatto oramai che le parti non trovano un accordo né in un senso né nell’altro, come scriveoggi, Dovranno rivedersi tutti quanti già oggi, perché troppi discorsi sono rimasti in sospeso e troppe fratture non sono state ricomposte, lasciando la Juventus prigioniera di una situazione assurda a un mese dalla scorribanda torinese dell’Ajax che ha squassato equilibri molto fragili. Non sono esclusi neanche rimpasti ...

capuanogio : #Allegri sul ring va al terzo round con #Agnelli e non c'è certezza su come finirà. Con #Dybala aumenta la fronda d… - SSCNapoliNews : Repubblica su Agnelli-Allegri: siamo al terzo round. Sarà quello decisivo? - napolista : Repubblica su #Agnelli - #Allegri: siamo al terzo round. Sarà quello decisivo? Non sono bastati una cena e l’incont… -