Rare potrebbe annunciare un nuovo Banjo Kazooie o un nuovo Conker all' E3 2019

Abbonamento generale : potrebbe rincaRare del 10% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Riapertura rottamazione cartelle - saldo e stralcio : potrebbero rientRare i debiti del 2018 : Martedì 30 aprile sono scaduti i termini per presentare la domanda di definizione agevolata dei debiti fiscali da parte dei contribuenti. Sia la rottamazione delle cartelle (siamo arrivati alla terza edizione) che il saldo e stralcio avevano la medesima data di scadenza per la presentazione delle istanze. Il numero enorme di richiedenti, le problematiche tecniche del sito e le lunghe code agli sportelli di Agenzia delle Entrate Riscossione, che ...

Grande Fratello - Dal Moro contro Barbara D'Urso - nella Casa potrebbe entRare Interrante : Il concorrente del Grande Fratello Daniele Dal Moro si è sfogato con Gianmarco Onestini per il modo, a suo avviso sbagliato, in cui si è comportata Barbara D'Urso e tutta la produzione del programma nei suoi confronti. Nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello infatti la conduttrice lo ha ripreso per delle sue espressioni usate nei confronti di un altro concorrente della Casa, Christian Imparato. Durante un litigio per delle uova, ...

Juventus - verso il derby : Dybala potrebbe recupeRare : Questa mattina la Juventus si è allenata per prepararsi in vista del derby di venerdì. I bianconeri hanno lavorato con grande intensità anche perché contro il Torino vogliono vincere. Massimiliano Allegri per questa sfida sta pensando ad alcune novità di formazione, visto che probabilmente non avrà a disposizione Alex Sandro. Il brasiliano non è al top e dovrebbe essere tenuto a riposo. Dunque il candidato numero uno per sostituirlo è Leonardo ...

Amici 18 - continua la rivoluzione di Loredana Bertè : Valentina potrebbe rientRare in gara! : La rivoluzione di Loredana Bertè ad Amici 18 potrebbe causare un evento mai verificatosi prima nella storia del talent show condotto da Maria De Filippi: la reintegrazione nella gara di un allievo, in questo caso, della ballerina Valentina Vernia, eliminata al termine dell'eterno serale andato in onda ieri, sabato 27 aprile 2019.Loredana Bertè, infatti, ha emesso un altro dei suoi comunicati firmati "BertèGuevara", mostrandosi nettamente ...

Registrazione U&D del 24 aprile - Stefano insulta Tina : 'Fai schifo' - Maria potrebbe censuRare : In questi giorni, in particolar modo mercoledì 23 aprile, è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La puntata in questione è stata tra le più movimentate di questa intera stagione. Il motivo di tale sgomento risiede nelle innumerevoli discussioni e segnalazioni che sono pervenute su alcuni protagonisti del talk show. Ad animare maggiormente gli animi ci hanno pensato Stefano e Simona. I due esponenti si stanno ...

Calcio - Genoa : Preziosi potrebbe richiamare Ballardini ed esoneRare Prandelli : Il solito Preziosi, sempre pronto al ribaltone in panchina. Il presidente rossoblu, appena il rendimento della sua squadra non lo convince, fa fuori l'allenatore. E sta per accadere ancora. Un ...

Farmaci : un anti-diabete potrebbe cuRare il ‘cuore stanco’ : Da un farmaco contro il diabete di tipo 2 la speranza di una terapia anti-scompenso cardiaco, che in futuro potrebbe essere somministrata ai malati di ‘cuore stanco’ anche non diabetici. A indicare la strada è uno studio sugli animali pubblicato sul ‘Journal of American College of Cardiology’ da un gruppo di scienziati dell’Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Al centro dell’esperimento ...

Una civiltà extraterrestre potrebbe alteRare il segnale orbitale di un pianeta per cattuRare l’attenzione : Una civiltà extraterrestre potrebbe alterare il segnale orbitale di un pianeta per catturare l’attenzione Qual è il modo migliore per attirale l’attenzione di una folla su di sé? Semplice, fare qualcosa di estremamente strano nel momento più appropriato Questo è il concetto alla base di una nuova idea per la ricerca di vita extraterrestre, proposta […] More

Juve - Emre Can e Chiellini potrebbero recupeRare in vista dell'Ajax : In questo momento le energie fisiche e mentali della Juventus sono proiettate verso il quarto di ritorno contro l'Ajax e lo dimostra il fatto che ieri contro la Spal Massimiliano Allegri ha schierato la formazione più rivoluzionata della sua era Juventina, cadendo poi sotto i colpi dei padroni di casa. Pur di preservare i big da eventuali infortuni, il tecnico ha preferito rimandare la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo a oggi (se il ...

Lino Guanciale potrebbe tornare nella città di Napoli per giRare una nuova fiction : Lino Guanciale può essere considerato il re indiscusso della serie televisiva, riuscendo a incuriosire milioni di telespettatori italiani desiderosi di conoscere le novità intorno ai progetti lavorativi dell'attore. Quest'ultimo viene dal successo ottenuto con la seconda stagione de 'La porta rossa', nella quale ha fatto coppia con l'amica e collega Gabriella Pession. Con l'attrice italo-statunitense, l'avezzanese è stato impegnato anche a ...

La Mdma potrebbe far tornare il cervello a una fase di plasticità - per cuRare i disturbi post traumatici - : Una ricerca su animali potrebbe spiegare perché l'Mdma - o Ecstasy - è risultato efficace nelle persone con disturbo post-traumatico da stress

La Mdma potrebbe far tornare il cervello a una fase di plasticità (per cuRare i disturbi post traumatici) : (foto: Science Photo Library via Getty Images) La Mdma – o ecstasy – potrebbe in futuro essere utilizzato in ambito medico per trattare alcuni problemi psichiatrici. Eppure, già diversi studi hanno messo in luce alcune potenzialità di questo composto nel trattare sintomi psichiatrici, in particolare il disturbo postraumatico da stress (Ptsd) un disturbo d’ansia che insorge in seguito a un trauma. Oggi un gruppo di neuroscienziati, ...

Medicina : le vescicole extracellulari potrebbero contribuire a miglioRare la percentuale di successo della riproduzione assistita : Sin dagli inizi della Medicina riproduttiva, si considera verità indiscussa il pensiero che “un embrione migliore equivalga a migliori risultati in termini di gravidanza”. Di conseguenza, i laboratori di embriologia hanno prestato una particolare attenzione nel migliorare i metodi della selezione embrionaria per scegliere quegli embrioni che hanno il maggior potenziale di impianto. In questo senso, il lavoro che presenta IVI all’8th ...