Radio Radicale chiude martedì?

Radio Radicale - Giachetti : “Inizio sciopero sete. Mi appello a Salvini e a Di Maio - al quale mi lega un’amicizia personale” : “Da Radicale non posso che assumermi la responsabilità di procedere con l’atto più estremo della non violenza, e cioè con lo sciopero della sete. lo inizierò oggi, a partire da mezzanotte“. Lo annuncia in una conferenza stampa il deputato del Pd, Roberto Giachetti, a sei giorni dalla scadenza della convenzione tra Radio Radicale e il Ministero dello Sviluppo Economico. “Abbiamo tentato di tutto da mesi – continua ...

Crimi attacca la Lega su Radio Radicale : "All'improvviso scoprono di amarla" : “All’improvviso si sono riscoperti amanti di Radio Radicale”, parte così la critica di Vito Crimi all’emendamento della Lega per prorogare di sei mesi la convenzione a Radio Radicale. “Non mi pare siano stati così benevoli nei loro confronti in passato... forse lo fanno per cercare di trovare un pò di ‘accoglienza’ da parte degli altri partiti”, continua il sottosegretario M5s ...

Il M5s non molla su Radio Radicale - che però è insostituibile. L’ipotesi Rai : Roma. Dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, lo stanno sigillando dietro un vetro oscurato. La conferma è arrivata ieri mattina in commissione Vigilanza Rai: il 21 maggio scadrà e non verrà rinnovata la convenzione con Radio Radicale, che dal 1994 consente di ascoltare senza fil

La Lega cerca di far sopravvivere Radio Radicale : In Italia “Non sarà facile evitare l’aumento dell’Iva”, ha detto Conte. “Per questo stiamo lavorando a una spending review”, ha spiegato il premier all’assemblea di Rete Imprese. “E’ necessario rilanciare la fiducia di famiglie e imprese”, ha affermato Sergio Mattarella. “Il nervosismo dei mercati è

Radio Radicale - emendamento Lega per proroga : Proposta della Lega per una proroga di sei mesi della convezione di Radio Radicale, con una copertura di circa 3,5 milioni. E' quanto prevede un emendamento al decreto Crescita in commissione alla Camera, primo firmatario Massimiliano Capitanio.

Radio Radicale - protesta Pd al Senato. Stefano : “Frasi di Crimi incommentabili - attentato a democrazia e libertà” : Bagarre in Aula al Senato durante l’ultimo intervento del senatore Pd, Dario Stefano, sul dl agricoltura. Il parlamentare dem stigmatizza prima l’assenza del ministro leghista Gian Marco Centinaio: “Il fatto che oggi non sia qui in Aula ma a fotografare le carpe in Giappone è la riprova di quanto sia poco o affatto interessato all’agricoltura, e ancor meno a quella pugliese”. Subito dopo si pronuncia sulle ...

Radio Radicale : comitato 'Esistono i diritti' in sciopero della fame a staffetta : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - Continua la battaglia di numerosi attivisti palermitani per salvare Radio Radicale. Il comitato 'Esistono i diritti' ha iniziato ieri lo sciopero della fame a staffetta per fare sospendere il digiuno, cominciato più di otto giorni fa, al suo presidente Gaetano D'Amico.

Crimi : no a proroga per Radio Radicale : 14.03 "Ritengo come governo che non debba prorogarsi la convenzione con Radio Radicale", dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria Crimi; la questione -precisa poi-non è di competenza del dipartimento Informazione e Editoria ma del Mise. Parlando in Commissione Vigilanza Rai, Crimi riferisce anche sulla riduzione dei fondi all'editoria:"E'stata graduale,con uno zoccolo rimasto invariato e che non viene ...

Radio Radicale - Crimi : “Stop a proroga della convenzione”. Mollicone (Vigilanza Rai) : “Sconfessa Di Maio?” : Nessuna volontà di prorogare la convenzione a Radio Radicale. Il sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, in audizione in Commissione di Vigilanza chiude in maniera netta all’ipotesi di rinnovare il finanziamento pubblico all’emittente dei radicali, nonostante l’Agcom chiedesse il rinnovo dei fondi. “Sulla convenzione con Radio Radicale ad oggi non c’è nessuna volontà di prorogare la convenzione. ...

Vito Crimi : "La questione di Radio Radicale non è di competenza del dipartimento dell'Editoria ma del Mise" : “La questione di Radio Radicale non è di competenza del dipartimento dell’Informazione e l’Editoria ma del Mise”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Vito Crimi, nel corso dell’audizione in commissione di Vigilanza Rai.“Non posso andare a travalicare - ha spiegato Crimi -, per l’argomento specifico bisogna chiedere al ministro dello Sviluppo ...

Radio Radicale : Anci Sicilia - 'Paese civile ha dovere di difendere voci libere' : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Radio Radicale ha un ruolo fondamentale sul piano dell’informazione e conoscenza della vita pubblica per i cittadini e per i rappresentanti delle istituzioni locali del nostro Paese. Radio Radicale mandando in onda tutti i giorni un articolato palinsesto, costruito i

Radio Radicale : appello contro la chiusura da un gruppo di intellettuali : Grazie a Radio radicale siamo tutti più informati sullo stato della democrazia e dei diritti umani in Italia, in Europa e nel mondo', scrivono gli studiosi. E concludono: 'La comunità degli studiosi ...

Premio Pratola 2019 anche a Radio radicale : L'emittente nazionale, in attività da oltre quarant'anni, sin dal suo primo apparire ha mostrato la sua tempra innovativa, interessandosi esclusivamente della vita politica e istituzionale italiana, ...

Radio Radicale : Bernardini - 'dal 21 maggio impossibile assistere a sedute parlamentari' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Dal prossimo 21 maggio saremo impossibilitati ad assistere alle sedute parlamentari". E' la denuncia di Rita Bernardini, coordinatrice della Presidenza del Partito Radicale, incontrando la stampa a Palermo. "Non se ne occupa nessuno- dice - Il consiglio d'Europa condan