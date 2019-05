Prof sospesa | il video degli studenti Palermo che ha scatenato il putiferio

Il Pd difende la Professoressa sospesa. "La misura è colma" : Roberto Chifari Il partito democratico prende le difese della docente sospesa dal Provveditorato di Palermo per non aver vigilato su un video realizzato dai suoi studenti che avevano accostato le leggi razziali al decreto sicurezza Palermo si mobilita per un presidio di solidarietà, organizzata dai sindacati, dopo la sospensione dell'insegnante Rosa Maria dell'Aria. La docente non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi studenti che ...

Prof sospesa a Palermo - Zingaretti : torni al lavoro : Alti i toni sul caso della docente sospesa a Palermo per aver permesso agli studenti di paragonare le leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza di Salvini. L'ex presidente del Senato: "Gli studenti hanno mostrato acume"

Studenti paragonano Salvini a Mussolini - la Prof sospesa : “La mia vita a servizio della scuola” : Rosa Maria Dell'Aria, professoressa 63enne di Palermo, ha commentato la decisione della sua sospensione per due settimane perché non avrebbe vigilato su un lavoro fatto dai suoi alunni che avrebbero accostato Matteo Salvini a Benito Mussolini: "Sono molto amareggiata. Ho sempre lavorato in modo che i ragazzi sviluppino un loro pensiero critico, libero, che siano attenti ai fatti e che possano imparare a ragionare e a pensare".Continua a leggere

Prof sospesa a Palermo - scuola in rivolta : "Censura che ci mortifica tutti" : Coro unanime a difesa dell’insegnante, dai colleghi fino al sindaco Leoluca Orlando: "Minaccia alla libertà di pensiero degli studenti e dei docenti". Petizione dei sindacati

Salvini-Duce! Prof sospesa per il compito dei ragazzi : «Tanti nemici tanto onore» aveva dichiarato nel luglio scorso Matteo Salvini scatenando accese polemiche per aver fieramente citato Mussolini. Due settimane fa il ministro dell'Interno si era affacciato per un comizio dal balcone del Duce a Forlì e anche allora fiumi di inchiostro e critiche. Adesso accade il contrario, ma il paragone Salvini- Mussolini, pur ampliato a Hitler, è costato caro a una docente siciliana, rea di non aver zittito per ...

Video studenti accosta Salvini a Duce - sospesa la Prof. : Non ci sta Rosa Maria Dell'Aria, 63 anni, docente da 40, che fra un anno andra' in pensione, a passare come una "sovversiva antiSalvini". "Quanto accaduto lo considero la piu' grande amarezza e la piu' grande ferita della mia vita professionale e naturalmente non parlo del danno economico legato ai giorni di sospensione ma al danno morale e professionale dopo una intera vita dedicata alla scuola e ai ragazzi" dice amareggiata. La prof insegna ...

Scuola : Prof sospesa - avvocato 'nessun accostamento al Duce nè indottrinamento' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Nel lavoro 'incriminato' Salvini non è stato accostato al Duce, né il decreto Sicurezza alle leggi razziali del 1938. E' stato solo fatto un raffronto tra la privazione di alcuni diritti umani ai tempi del fascismo e quella che sembrerebbe essere una limitazione di al

Prof sospesa a Palermo - Anief : è censura : 15.10 Un'insegnante d'italiano di un istituto tecnico di Palermo è stata sospesa per due settimane perché non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi alunni.Avevano preparato un video per La Giornata della Memoria in cui accostavano le leggi razziali del 1938 al Decreto Sicurezza. Era stata avviata un'ispezione ministeriale, dopo il tweet di un attivista di destra:"Salvini, Conte, Di Maio come il Reich di Hitler. Al Miur hanno qualcosa da dire?". ...