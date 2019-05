Prof sospesa a Palermo: mai fatto politica, ragazzi liberi di pensare (Di venerdì 17 maggio 2019) Prof sospesa a Palermo: mai fatto politica, ragazzi liberi di pensare La Professoressa è stata sospesa per due settimane per non aver vigilato su un video realizzato dai suoi alunni in cui il decreto sicurezza viene accostato alle leggi razziali. “Mi sento ferita”, dice oggi, mentre scoppia la polemica politica



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 17 maggio 2019): maidiLaessoressa è stataper due settimane per non aver vigilato su un video realizzato dai suoi alunni in cui il decreto sicurezza viene accostato alle leggi razziali. “Mi sento ferita”, dice oggi, mentre scoppia la polemicaProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

HuffPostItalia : Gli studenti paragonano Salvini al Duce: sospesa la prof a Palermo - Corriere : «Allontanarmi dalla scuola è la ferita più grande», parla la prof sospesa per il video ... - Agenzia_Ansa : In un video degli studenti Salvini come il Duce, sospesa la prof #ANSA -