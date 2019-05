Prima era toccato alla scienza | ora alla scuola

Salento - in Primavera niente turisti a causa del maltempo : Emanuela Carucci Tornano di moda Tunisia, Egitto e Marocco niente più vacanze nel Salento. Il maltempo ha bloccato, per quest'anno, le prenotazioni dei turisti nelle strutture ricettive a partire da maggio al contrario degli altri anni.A darne notizia è la Gazzetta del Mezzogiorno. Negli anni passati, a metà maggio c'era già il sold out. Gli alberghi e le altre strutture registravano già il tutto pieno dagli inizi di maggio e per ...

La SEMIFINALE di #Amici18 - sabato in Prima serata su Canale 5! : Domani, sabato 18 maggio, in prima serata, appuntamento imperdibile con la SEMIFINALE di #Amici18! Sono rimasti in gara a contendersi la Finale: Alberto Urso, Giordana Angi e Tish (cantanti) e Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo (ballerini). Sul palco in qualità di ospite d’eccezione della puntata: lo straordinario Renato Zero, che torna per coinvolgere i ragazzi in nuove “Prove artistiche impossibili”. La giuria speciale di questa ...

Moda uomo - impermeabili colorati per affrontare le piogge di Primavera : Questa primavera è all’insegna del tempo variabile e le temperature non sono decisamente miti. In attesa che passi un’altra ondata di perturbazioni, occorre quindi premunirsi di tutto il necessario per ripararsi dalla pioggia, pensando in primis a impermeabili, parka e giubbini waterproof. Niente colori scuri però, ma una cascata di tonalità sgargianti per affrontare acqua e vento; non dimentichiamoci che manca poco ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio dal 17 al 20 Maggio (Campionato Primavera) : CAMPIONATO PRIMAVERA -Ancora un grande fine settimana per il campionato Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Le telecamere si accenderanno su tutte le sfide della 29° giornata, penultima della stagione regolare. Sta arrivando il momento dei verdetti. Il campionato Primavera 1 Tim è visibile anche su web...

All Together Now - Michelle Hunziker in onda con una scollatura profondissima : scintille in Prima serata : Una mono-tuta bianca con profondissimo scollo sul seno, semicoperto da un pizzo. Michelle Hunziker è apparsa così, bellissima e semplice, alla prima di All Together now, lo show musicale che ha debuttato in prima serata su Canale 5. Un programma tutto nuovo (anche se il format è inglese). Lo show s

Malattie mieloproliferative : Pisa in Prima linea per favorire dialogo e confronto tra ematologi e pazienti : Accendere i riflettori sulle Malattie mieloproliferative per promuovere la conoscenza, essere più vicini ai pazienti e favorire la diagnosi precoce: questi gli obiettivi dell’iniziativa “Parliamone Insieme” che farà tappa a Pisa il 17 maggio. L’incontro, promosso da Novartis con il patrocinio del Gruppo AIL, si svolgerà venerdì 17 maggio presso la Borsa Merci, Camera di Commercio, piazza Vittorio Emanuele 5 e vedrà impegnati gli ematologi ...

Trailer di Batwoman e primi dettagli sulla trama : “Tutto si svolgerà Prima di Elseworlds” : Il Trailer di Batwoman è qualcosa di eccitante ed emozionante. La nuova eroina sta per sbarcare su The Cw al fianco degli altri eroi dell'Arrowverse e sicuramente molti dettagli su di lei verranno rivelati al prossimo Comic-Con 2019 quando le riprese della prima stagione avranno già presto il via e gli indizi e le novità da conoscere saranno diverse da adesso. Rimane il fatto che l'incontro tra la stampa e il presidente di rete non è stato poco ...

Meteo - niente Primavera : ancora freddo e pioggia. Quando arriva il caldo : Instabilità atmosferica senza sosta . Da diverse?settimane il clima sul nostro Paese è decisamente anomalo, con temperature bloccate da giorni sotto la media stagionale. L’Italia è intrappolata in un vortice di bassa pressione, colmo di piogge e temporali, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. In queste ore “troviamo parecchi rovesci e temperali sui settori centro-orientali della Sicilia e nel sud della ...

Stadio Pontedera - per la Prima volta al mondo seggiolini realizzati con le plastiche miste delle raccolte differenziate : Stadio Pontedera – Il Pontedera disputa il campionato di Serie C ma sono in arrivo novità importanti per il futuro. Saranno infatti collocati i primi seggiolini al mondo realizzati con le plastiche miste delle raccolte differenziate toscane, selezionate da Revet e riciclate da Revet Recycling. Il progetto è chiamato Re-sit down and jump for goal!’, come spiega una nota dell’azienda “è in un’ottica di economia ...

Festival di Cannes 2019 - ecco la Prima sorpresa : Les Misérables. Tra Gomorra e la Paranza dei bambini : “Mi rivolgo al presidente Macron: vada a vedere il nostro film, perché è un avvertimento del pericolo di violenza assoluta in cui versa la Francia, il vaso è quasi colmo e l’impressione è che nessuno ci stia ascoltando!”. Parole forti, parole di passione civile quelle che il regista Ladj Lytuona alla conferenza stampa del suo Les Misérables, la prima vera sorpresa del concorso di Cannes 2019. Un dramma a tinte accese ed esplosive che mette in ...

All Together Now - la Prima puntata : stasera su Canale5 : Al via lo show musicale condotto da Michelle Hunziker. Cinquanta concorrenti si esibiranno sul palco davanti a un Muro di cento giurati.

Motori – Range Rover Sport HST Mild Hybrid - l’ultimo passo Prima dell’elettrificazione dell’intera gamma : Range Rover Sport HST è l’edizione speciale equipaggiata con il nuovo Ingenium a benzina da 400 CV dotato di tutto l’equilibrio e la raffinatezza di un sei cilindri in linea Land Rover proseguendo nella propria strategia di elettrificazione della gamma, dopo il successo della Motorizzazione Plug-in Hybrid sulla Range Rover Sport, fa un ulteriore passo in avanti proponendo questa innovativa soluzione Mild Hybrid. Il nuovo 3.0 ...

LIVE Fognini-Albot - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : serve un successo veloce in vista degli ottavi. Si comincerà non Prima delle 14.45 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Fabio Fognini e il moldavo Radu Albot. La sfida, che sarebbe dovuta andare in scena ieri, è stata rinviata ad oggi a causa della pioggia battente che non ha dato tregua agli organizzatori. Sul Pietrangeli, dunque, nel terzo match in programma, Fabio andrà a caccia degli ottavi di finale in una giornata di pura ...

LIVE Fognini-Albot - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : serve un successo veloce in vista degli ottavi. Si comincerà non Prima delle 14 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Fabio Fognini e il moldavo Radu Albot. La sfida, che sarebbe dovuta andare in scena ieri, è stata rinviata ad oggi a causa della pioggia battente che non ha dato tregua agli organizzatori. Sul Pietrangeli, dunque, nel terzo match in programma, Fabio andrà a caccia degli ottavi di finale in una giornata di pura ...