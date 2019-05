Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

retemeteoamatori

(Di venerdì 17 maggio 2019) IlLa previsione qui sotto elaborata, non è frutto diautomatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Sabato 18 Maggio 2019 Aavremo tempo instabile con precipitazioni localmente anche di forte intensità I Venti risulteranno deboli/moderati meridionali, con rotazione da ovest nord-ovest. Le Temperature risulteranno in lieve aumento nei valori minimi I Mari risulteranno mossi Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Basso / Moderato La Previsione per Domenica 19 Maggio 2019 Aavremo tempo instabile con precipitazioni sparse. Tempo in miglioramento serale. I Venti risulteranno deboli/moderati con locali rinforzi I Mari risulteranno mossi Le Temperature risulteranno in lieve ...

SkyTG24 : Sarà un #weekend di #maltempo sull'Italia: le nostre previsioni #meteo ?? - SkyTG24 : È in arrivo un'ondata di forte #maltempo sull'#Italia, ecco le previsioni #meteo per il weekend ?? - infoitinterno : Meteo: le previsioni per il weekend -