Premier League | scandalo Sheffield United | la squadra sarebbe stata finanziata dalla

Premier League - il consiglio di Rivado a Gabriel Jesus : “lascia il City” : Sembra essere giunta al capolinea l’avventura di Gabriel Jesus con la maglia del Manchester City, il calciatore brasiliano è deluso dalla scarso impegno concesso dal tecnico Guardiola e secondo quanto riporta il sito Goal la leggenda Rivaldo ha consigliato a Gabriel Jesus di cambiare squadra, in stagione sono state solo 20 le partite giocate da titolare, comunque sono stati realizzati ben 19 gol. Negli ultimi mesi i calciatore aveva ...

Premier League - Guardiola manager dell’anno : Per la seconda stagione di fila, Pep Guardiola è stato premiato come Allenatore dell’anno in Premier League dai manager inglesi: “Voglio condividerlo con i miei giocatori perché i veri artisti sono loro, e col mio staff, perché abbiamo combattuto parecchio contro tutti, soprattutto Klopp, un avversario incredibile fino alla fine”. Guardiola ha battuto la concorrenza degli altri tre candidati: Nuno Espirito Santo ...

Premier League - 38a giornata : il Manchester City è campione d’Inghilterra! : Premier League, 38a giornata: il Manchester City è campione d’Inghilterra! È ormai consuetudine, per il Manchester City, conquistare il titolo di campione d’Inghilterra all’ultima giornata, sul filo del rasoio: dopo i successi nel 2012 e nel 2014, in cui i Citizens avevano agguantato e superato all’ultimo atto, rispettivamente, i cugini dello United e i Reds del Liverpool, anche quest’anno, con la vittoria esterna sul ...

Il Manchester City ha vinto la Premier League : Nell'ultima giornata di campionato ha mantenuto il punto di vantaggio sul Liverpool vincendo 4-1 a Brighton

Risultati Premier League - il Manchester City è campione d’Inghilterra : decisiva la vittoria 1-4 contro il Brighton [FOTO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

Risultati Premier League live - ultimi minuti emozionanti per il titolo : Risultati Premier League live – Si sta giocando l’ultima giornata valida per la Premier League, grande spettacolo negli ultimi minuti per la corsa al titolo. In campo il Manchester City e liverpool, testa a testa tra le due squadre per vincere il campionato. I Reds sono reduci dalla clamorosa rimonta in Champions League contro il Barcellona, in Europa percorso deludente per la squadra di Guardiola. Risultati Premier League ...

Oggi si gioca l’ultima e decisiva giornata di Premier League : Domenica pomeriggio, a partire dalle 16, si giocheranno le ultime partite del campionato inglese di calcio, la Premier League. Sarà la giornata decisiva per stabilire chi tra Manchester City e Liverpool vincerà il campionato. Il Manchester City, campione in carica

Sarri : “Resto in Premier. Non vincere l’Europa League sarebbe un fallimento” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Maurizio Sarri. Il tecnico conferma di voler rimanere in Premier e ammette che non vincere la Coppa sarebbe un fallimento. Sarri ammette: “Se cinque anni fa mi avessero detto che avrei giocato la finale di Europa League, forse mi sarei incazzato perché il mio obiettivo è arrivare in finale di Champions e magari vincerla. Ora ci riempiono di complimenti, ma andare a Baku ...

Pronostico Leicester Vs Chelsea - Premier League 12-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Leicester – Chelsea, Premier League, 38^ Giornata, Domenica 12 Maggio 2019 ore 16.00Leicester / Chelsea / Premier League / Analisi – Settimana da incorniciare per Maurizio Sarri che, dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League, ha portato il Chelsea in finale di Europa League dopo 6 anni, eliminando ai rigori l’ostico Eintracht Francoforte. I Blues, senza obiettivi finali, chiuderanno la ...

Pronostico Burnley Vs Arsenal - Premier League 12-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Burnley – Arsenal, Premier League, 38^ Giornata, Domenica 12 Maggio 2019 ore 16.00Burnley / Arsenal / Premier League / Analisi – Al Turf Moor, l’Arsenal di Emery, dopo aver conquistato la finale di Europa League, tenta il miracolo di strappare il quarto posto al Tottenham, anche se l’impresa sembra molto ardua. I Gunners saranno ospiti del Burnley, già salvo da qualche settimana, e chiuderanno la ...

Pronostico Tottenham Vs Everton - Premier League 12-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Tottenham – Everton, Premier League, 38^ Giornata, Domenica 12 Maggio 2019 ore 16.00Tottenham / Everton / Premier League / Analisi – Dopo la fantastica notte di Amsterdam, il Tottenham torna a rituffarsi nella Premier League, dove dovrà difendere il quarto posto negli ultimi 90 minuti del campionato, prima di concentrarsi unicamente sulla finale di Madrid contro il Liverpool. Nel nuovo impianto costruito da ...

Pronostico Manchester United Vs Cardiff - Premier League 12-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester United – Cardiff, Premier League, 38^ Giornata, Domenica 12 Maggio 2019 ore 16.00Manchester United / Cardiff / Premier League / Analisi – Domenica pomeriggio calerà il sipario sulla Premier League 2018/19, dove Manchester United e Cardiff chiuderanno all’Old Trafford la loro annata da dimenticare, con i Red Devils che non hanno centrato la qualificazione in Champions League, mentre i gallesi ...

Pronostico Brighton & Hove Albion Vs Manchester City - Premier League 12-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Brighton & Hove Albion – Manchester City, Premier League, 38^ Giornata, Domenica 12 Maggio 2019 ore 16.00Brighton & Hove Albion / Manchester City / Premier League / Analisi – Mancano 90 minuti al termine di una delle Premier League più avvincenti degli ultimi anni e il Manchester City è ad un passo dal suo sesto titolo (secondo di fila). La formazione di Guardiola sarà ospite del Brighton & Hove ...

Pronostico Liverpool Vs Wolverhampton - Premier League 12-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Wolverhampton, Premier League, 38^ Giornata, Domenica 12 Maggio 2019 ore 16.00Liverpool / Wolverhampton / Premier League / Analisi – Dopo l’incredibile impresa contro il Barcellona, il Liverpool tenta un altro miracolo nell’ultima giornata di Premier League, provando a strappare il titolo al Manchester City all’ultima curva. I Reds, finalisti di Champions League, ospiteranno il ...