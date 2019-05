Poste Italiane | lanciato a Palermo il progetto di educazione finanziaria

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Al via anche aildipromosso da, che si svolgerà presso alcuni uffici postali dei principali capoluoghi di Regione italiani (Bologna, Napoli, Roma, Torino e Treviso). Ilintende sviluppare politiche di inclusione e sostenibilità per poter migliorare la conoscenza economico-dei cittadini e contribuire alla loro formazione in tale ambito affinché possano meglio scegliere il proorio percorso di risparmio, investimento e selezione dei prodotti finanziari offerti dall'era digitale con consapevolezza. Tutti gli incontri, si svolgeranno fino a domani, sabato 18 maggio, e, in particolare a, nella sede postale di via Alcide De Gasperi, durante i quali saranno avviati incontri didattici di 30 minuti ciascuno che tratteranno principalmente di macroeconomia e finanza....

