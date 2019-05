Porti aperti alle navi che trasportano bombe | la mobilitazione non si ferma

Matteo Salvini affonda Luigi Di Maio sui migranti : "Ha nostalgia dei Porti aperti" : "Io il Decreto Sicurezza bis lo porto in Cdm, se qualcuno ha nostalgia dell'immigrazione di massa, fuori controllo e dei porti aperti, lo dica". Matteo Salvini non usa mezzi termini e il destinatario delle sue parole è chiaro: Luigi Di Maio. GUARDA IL VIDEO - "Se vince la sinistra, tra 5 anni Stat

Immigrazione - Matteo Salvini zittisce Luigi Di Maio : "Porti aperti? Mi rifiuto pure di pensarlo" : Costretto a rispondere, colpo su colpo, agli attacchi e agli sfregi dei teorici alleati grillini. Si parla di Matteo Salvini, il quale oggi ha dovuto incassare altri fendenti da Luigi Di Maio, che si è spinto a criticarlo sul tema della sicurezza e dei rimpatri. Ma non solo. Al centro delle tensioni

Migranti - Matteo Salvini : “Sarò nemico irriducibile di chi vuole i Porti aperti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sulla questione Migranti dopo gli sbarchi degli ultimi giorni a Lampedusa: "Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile”.Continua a leggere

Salvini : "avverserò" i sì a Porti aperti : 10.25 "Nel 2019 meno sbarchi,meno reati commessi, meno morti in mare. Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile".Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini,sottolineando che al primo gennaio 2019 a oggi sono sbarcate 1.009 persone contro le quasi 9.959 dello stesso periodo del 2018. I rimpatri nel 2019,indica ...

Riprendono gli sbarchi a Lampedusa. Il sindaco attacca Salvini : “I Porti sono chiusi o aperti?”. Nave “ferma” a Lampedusa. Ong : “Crimine è far morire la gente” : Riprendono le partenze di migranti dalla Libia e i porti italiani tornano, di fatto, ad aprirsi. Ma nel Mediterraneo si continua a morire, come nel naufragio al largo della Tunisia costato la vita ad una settantina di persone. Ad Augusta, intorno alle 12.30, e' approdata Nave "Stromboli" della Marina militare con i 36 migranti salvati ieri a 65 miglia dalle coste libiche dal pattugliatore "Cigala Fulgosi": "erano in imminente pericolo di vita", ...

Mare Jonio - Palazzotto : “Non notificato sequestro - Salvini fa propaganda - Porti sono aperti” : Il deputato di Sinistra italiana, Erasmo Palazzotto, conferma a Fanpage.it che il sequestro della nave Mare Jonio, annunciato oggi dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, non è stato notificato all'equipaggio, pur essendo probabile, come già avvenuto in passato. Palazzotto aggiunge: "Salvini alimenta la sua macchina della propaganda e distoglie l’attenzione dal fatto che i porti italiani sono aperti".Continua a leggere

Erri De Luca : “Sequestro Mare Jonio è trucchetto per salvare la faccia. Salvini? Un ‘guappo di cartone’ - i Porti sono aperti” : “Il sequestro della nave Jonio è un trucchetto che hanno trovato per salvare la faccia al ‘guappo di cartone’ (Salvini nda)”. Erri De Luca, ospite al Salone Internazionale del Libro di Torino, commenta così la notizia del sequestro della nave Mare Jonio. Cronaca | Di F. Q.. Migranti, la Mare Jonio con 30 a bordo è a Lampedusa. Salvini: “Sequestrata”. Conte: “Persone vengono fatte scendere” ...

Mare Jonio - Casarini esulta : "Porti aperti!". Poi si ritrova le ganasce alla nave : Bartolo Dall'Orto Su Twitter Mediterranea Saving Humans esultava per la Mare Jonio "in viaggio verso Lampedusa". Poi è arrivato il sequesto della nave da parte della Gdf Un saggio diceva: ride bene chi ride ultimo. Stamattina quando la Mare Jonio è entrata in acque italiane si era subito capito che la giornata sarebbe stata movimentata. C'era da capire, però, come sarebbe finita la vicenda. E soprattutto chi l'avrebbe spuntata ...

Porti aperti e redistribuzione : Conte volta le spalle a Salvini sui migranti : ... i 'bei tempi' del caso Diciotti sono finiti Una nave della Marina Militare salva 36 persone al largo della Libia e Salvini accusa Trenta di fare ostruzionismo alla sua politica dei Porti chiusi ...

Migranti - Salvini al Papa : “Basta parlare di Porti aperti - integrazione con numeri controllati” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato a parlare della questione Migranti durante un comizio elettorale a Fidenza: "L'integrazione è possibile solo se i numeri sono sotto controllo, e questo lo dico anche al santo padre che parla sempre dei Migranti e dei porti aperti, se ne arrivano duecentomila all’anno con i barconi è il caos".Continua a leggere