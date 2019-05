Podcast «Via Col Film» | i film da vedere al cinema questo weekend

vanityfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Dolor Y Gloria: il nuovodi Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovodi Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovodi Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovodi Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovodi Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovodi Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovodi Pedro AlmodóvarDolor Y Gloria: il nuovodi Pedro AlmodóvarGiorno di debutto per Via Coldi Raffaella Serini nato in collaborazione con Vanityfair.it e disponibile su ITunes, Spreaker e Spotify, che ogni venerdì vi porterà a scoprire SENZA SPOILER le uscite più interessanti delin sala, e non solo. Le trame, gli attori, i retroscena, le curiosità sui, i consigli su che cosae magari anche con chi. Le prime pellicole di cui parliamo oggi (senza essere noiosi, promesso) sono la commedia Attenti a quelle due, con Rebel Wilson e Anne ...

MarcoGiorgioGM : RT @GiocoMagazzino: Ascolta 'Dalla Cina col Furgone - Gioco Magazzino #17' di @GiocoMagazzino via #spreaker #podcast - GiocoMagazzino : Ascolta 'Dalla Cina col Furgone - Gioco Magazzino #17' di @GiocoMagazzino via #spreaker #podcast - RadioamatorePN : Disponibili tutte le puntate del #Podcast di Radioamatore 2019. Le puoi ascoltare sul tuo dispositivo con Apple Pod… -