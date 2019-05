Playoff Serie B | Moncini show ed il Cittadella vola | Spezia deludente ed eliminato FOTO ...

Pronostico Verona Vs Perugia - Playoff Serie B 18-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Verona – Perugia, Playoff, Serie B, Quarti di finale, Sabato 18 Maggio 2019 ore 21.00Verona / Perugia / Serie B / Analisi – Sabato sera al Bentegodi, Verona e Perugia si sfideranno nel Playoff di Serie B che deciderà la seconda semifinalista del mini-torneo, che decreterà la terza squadra che, assieme a Brescia e Lecce, salirà nella massima Serie.Come arrivano Verona e Perugia?Verona / Perugia / Serie B ...

Pallavolo – Playoff Serie A2 : domenica è il giorno della verità - Caserta e Orvieto si giocano la promozione : domenica al PalaVignola di Caserta lo spareggio della Finale dei Play Off promozione, la Golden Tulip ospita la Zambelli Orvieto e chi vince è in A1 L’ultimo weekend pallavolistico della stagione di Club non riserva solo la finalissima di Champions League tra Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano. Al PalaVignola di Caserta, infatti, domenica 19 maggio alle ore 17.00, le padrone di casa della Golden Tulip e le ospiti ...

Brescia e Lecce si sono già guadagnate la promozione in Serie A, ma a loro può unirsi un'altra squadra che uscirà dai Playoff. Il primo turno inizia proprio stasera: la prima sfida vedrà una di fronte all'altra Spezia e Cittadella, mentre si prosegue poi domani con Verona e Perugia.

È in programma questa sera il primo Playoff di Serie B che vedrà sfidarsi Spezia e Cittadella, pronte a fare il possibile per guadagnarsi la promozione in Serie A e unirsi così a Brescia e Lecce che hanno già conquistato l'ambito traguardo. Si gioca in gara unica: la vincente di questo match affronterà il Benevento.

Probabili formazioni Spezia – Cittadella - Playoff Serie B 17-05-19 : Spezia – Cittadella, Serie B, Playoff, Quarti di finale, Venerdì 17 Maggio 2019 ore 21.00, le Probabili formazioniSpezia / Cittadella / Serie B / Probabili formazioni – Dopo 3 giorni ricchi di polemiche e di sentenze, come la retrocessione del Palermo in C e la mancata disputa dei playout, i Playoff della Serie B 2018/19 avranno finalmente inizio nella serata odierna, dove ad aprire il mini-torneo per decidere chi andrà nella ...

DAZN Serie B Preliminari Playoff - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : DAZN trasmetterà in Esclusiva tutte le partite della fase preliminare dei Playoff di Serie BKT. DAZN, per ogni partita di Serie BKT, proporrà agli appassionati, oltre alla Diretta con il commento dai campi, un’analisi introduttiva del match e le interviste...

Risultati Playoff Serie C - diretta live a partire da domenica : il programma completo : Risultati Playoff Serie C – Dopo la disputa del secondo turno, giocato mercoledì sera, parte la fase nazionale dei Playoff di Serie C. Sono stati definiti accoppiamenti, date e orari delle sfide, che si giocheranno domenica. C’è l’ingresso delle squadre terze classificate nei rispettivi gironi, oltre alla Viterbese, vincitrice della Coppa Italia. Ecco il programma completo. domenica ore 16:30 Carrarese-Pisa ore 18:00 ...

Lo staff di avvocati del Palermo calcio a tarda notte ha presentato ricorso cautelare al collegio di garanzia del Coni per "sospensione inaudita altera parte dell'esecutorietà della decisione presa ieri della corte federale di appello". La società di viale del Fante passa al contrattacco dopo che la corte federale di appello ha respinto l'istanza

La Corte d'Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B di calcio, che danno l'accesso alla Serie A. Il Palermo aveva presentato il ricorso dopo che tre giorni fa era stato retrocesso

Serie C - gli orari del terzo turno dei Playoff : Nella giornata di ieri si sono disputate partite importanti valide per i playoff del campionato di Serie C. Adesso grande attesa per il terzo turno, in particolar modo promettono spettacolo le partite tra Catanzaro e Feralpisalò e quella tra Potenza e Catania. Interessante anche la partita tra Carrarese e Pisa. Ecco tutti gli orari del terzo turno, da definire proprio quelli della sfida tra Catania e Potenza. Andata domenica 19 ...

E' stata rigettata dalla Corte d'Appello della Figc la richiesta di sospensiva della disputa dei playoff di Serie B, avanzata dal Palermo dopo la retrocessione in C decisa dal Tribunale federale. Lo riporta l'ANSA. L'inizio dei playoff per la promozione in Serie A, resta dunque in programma per domani, 16

Playoff Serie C 2019 : risultati secondo turno e sorteggi primo turno nazionale : Soffre da matti il Monza, in scioltezza il Catania. Pro Vercelli eliminata. I Playoff ora passano alla fase nazionale, con gare di andata e ritorno.Nei Playoff come nella regular season. La parafrasi della celeberrima frase di Nereo Rocco descrive alla perfezione l’esordio dell’Arezzo negli spareggi per la promozione in B.Con il Novara l’inizio non è stato dei migliori, poi il cambio di marcia prima dell’intervallo, mantenuto anche ...

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo dopo il secondo turno dei Playoff : Il giudice sportivo di Serie C, in relazione alle gare del secondo turno dei play-off, ha squalificato per quattro gare Tartaglia (Novara); per due Derose (Sudtirol); per una giornata: Pompeu (Novara) e Maleh (Ravenna). Tra i dirigenti, inibizione fino a tutto il 31 maggio e 500 euro per Fernandez Farina (Virtus Francavilla). Tra le società, ammenda a Carrarese (2.500), Catania (1.500), Monza e Ravenna (500). LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE ...

Salvo spostamenti dell'ultimo minuto, inizia domani il programma dei playoff di Serie B da cui uscirà il nome dell'ultima squadra promossa in Serie A che si aggiungerà a Brescia e Lecce che già hanno ottenuto l'importante obiettivo. Le prime a scendere in campo saranno Spezia e Cittadella. I veneti hanno già preso parte ai playoff