Più sicurezza a Fidenza ma ha commesso decine di reati Fratelli d' Italia

Candidato di Fratelli d'Italia chiede Più sicurezza per Fidenza - ma ha commesso 40 reati : ritirato : "Fratelli d’Italia Fidenza va avanti con lo slancio e l’onestà politica, morale ed intellettuale che la contraddistingue e questa di oggi ne è la prova", si legge in una nota del partito

Il candidato chiede "Più sicurezza" per Fidenza - ma ha commesso 40 reati : “Voglio fare in modo che anche Fidenza possa ritornare ad essere sicura”. Neanche 10 giorni fa scriveva così su Facebook dando notizia dellla sua decisione di candidarsi a consigliere nel comune vicino Parma. Ma la candidatura di Riccardo Sala, 35 anni, nelle lista di Fratelli d’Italia, è durata un batter d’occhio.Questo perché al momento della pubblicazione del suo certificato penale, sono saltati ...

Fidenza - candidato di Fratelli d’Italia vuole “Più sicurezza”. Ma ha commesso 40 reati tra furti - danni e incendi : ritirato : candidato con Fratelli d’Italia, voleva fare in modo che la sua città, Fidenza, in provincia di Parma, potesse “ritornare ad essere più sicura”. È quello che Riccardo Sala, di 35 anni, scriveva su Facebook qualche giorno fa, prima che fosse pubblicato il suo certificato giudiziario. Si è scoperto che il candidato ha commesso, tra il 2005 e il 2009, quaranta reati. Tra cui 14 furti in abitazione, decine di furti comuni, ...

Sicurezza sul lavoro - per ridurre davvero i rischi la legge deve fare un passo in Più : di Francesca Garisto* e Francesca Pollastro** Gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese per attribuire a una società esterna la produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio sono molteplici e in un’epoca in cui la terminologia anglosassone si insinua nel nostro vocabolario con sempre maggiore insistenza, tali strumenti assumono, quantomeno nel gergo imprenditoriale, la definizione di “accordi in ...

Nuovo Codice della Strada - tutte le novità per i ciclisti : Più sicurezza sui sorpassi e casa avanzata agli incroci - no al “contromano” : Oggi il Nuovo Codice della Strada dovrebbe essere approvato dalla Commissione trasporti della Camera, l’iter parlamentare è ancora molto lungo ma nei prossimi mesi dovrebbe entrare in vigore un testo ricco di tante novità che sicuramente cambieranno le abitudini degli italiani. Ricordiamo che fino al 3 giugno sarà possibile presentare degli emendamenti, poi successivamente il Codice dovrà arrivare a Montecitorio per la discussione. Vediamo ...

Matteo Salvini a Mezz'ora in Più : "Pronto a portare il decreto sicurezza bis in Cdm la prossima settimana" : Il decreto sicurezza bis sarà presentato in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Lo annuncia a Mezz’ora in più il vicepremier Matteo Salvini. “Costa poco e aiuta la sicurezza, ci lavoriamo da settimane”.“Gli sbarchi sono calati del 91% e i reati del 15% in questi primi mesi del 2019. Con tutti i miei difetti e limiti ma penso di guadagnarmi lo stipendio che mi pagano gli italiani”, ha ...

Decreto Sicurezza bis : Più poteri al Viminale. M5S preoccupato : Entrando negli uffici della Prefettura di Napoli Matteo Salvini ha fatto un annuncio: "ci sarà presto un Decreto Sicurezza 2". Dopo pochissimi minuti ha subito iniziato a circolare la bozza di questo Decreto bis che, a leggerlo, appare proprio come una sfida lanciata all'alleato di Governo a fini squisitamente elettorali. Nelle intenzioni Salvini vorrebbe avocare a sé i poteri in materia di traffico marittimo che al momento risiedono sotto le ...

Dl Sicurezza bis - pene Più severe per immigrazione clandestina e reati contro ufficiali. Fonti M5s : “Vuol coprire fallimento rimpatri” : Maglie più strette per coloro che effettuano salvataggi in mare dei migranti, con il ministro dell’Interno che avrà la possibilità di “limitare o vietare il transito e la sosta” nelle acque territoriali italiane e pene più severe a chi imbarca persone violando le disposizioni delle autorità Search and rescue (Sar) o dello Stato di bandiera. Ma anche pugno duro contro i reati di devastazione e danneggiamento, soprattutto in caso ...

Decreto sicurezza-bis in arrivo : pene Più pesanti per i trafficanti di uomini - meno competenze al ministero dei Trasporti : Il testo del provvedimento attribuisce, di fatto, al ministero dell'Interno la facoltà di chiudere le acque territoriali, limitando le competenze del dicastero dei Trasporti

