Pistacchio di Bronte sotto scorta | la polizia difende l' oro verde della

(Di venerdì 17 maggio 2019) È quasi tutto pronto per settembre. Saranno almeno sei i poliziotti al lavoro dall’alba a mezzanotte. E se ci sarà bisogno verrà fatto decollare persino l’elicottero. “Prenderemo molte precauzioni”, afferma alla Bbc l’ispettore diNicolò Morandi.Morandi parla dalle pendici dell’Etna, il vulcano siciliano. Ma le operazioni non saranno per tutelare una persona, ma perre dai ladri l’“oroSicilia: ildi. E l’ispettore sta organizzando le operazioni per il periodoraccolta.Ildiè infatti la tipologia più cara al mondo di questo frutto. Coltivato nei dintornicittadina siciliana, gli alberi crescono su tremila ettari di terreno vicino all’Etna. E nonostante quellosia appena l′1 per cento...

