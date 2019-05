Pino Insegno padre per la quarta volta a 60 anni

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Marina Lanzone La coppia è sposata dal 2012 e ha già un figlio insieme, il piccolo Alessandro. Il parto è previsto per il mese di agosto, proprio quando l'attore spegnerà le sue 60 candeline Diventare genitori porta una gioia indescrivibile e l’attore e doppiatorelo sa bene. Presto sarà papà per la. Lo ha annunciato la moglie, Alessia Navarro, che in un post su Instagram ha esclamato: “Viva la vita”. Nella foto un pancione enorme in bella vista e tanti sorrisi a 32 denti. Ma niente fiocco rosa, la coppia è in attesa di un altro bel maschietto.è giàdi Matteo e Francesco, nati dal rapporto con la ex moglie Roberta Lanfranchi, e del piccolo Alessandro di quattro, avuto con l’attuale compagna. Visualizza questo post su Instagram Baby baby boom 3 + 1 #nuevavida #babysurprise #homangiatounanguria #instagood #vivalavida ...

zazoomblog : Pino Insegno di nuovo papà: arriva il quarto figlio a 60 anni - #Insegno #nuovo #papà: #arriva #quarto - carmenFashionCr : Pino Insegno di nuovo papà: arriva il quarto figlio a 60 anni - bananascatlady : Mia sorella sta guardando tutto Got dall'inizio e io ho appena scoperto che il bel roscio è doppiato da Pino Insegno ?? -