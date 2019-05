Piazza San Carlo | i marocchini della banda dello spray condannati a dieci anni

Le persone che causarono il panico in Piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League del 2017 sono state condannate a 10 anni di carcere : Le persone che il 3 giugno 2017, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, scatenarono il panico in piazza San Carlo a Torino sono state condannate a 10 anni di carcere per omicidio preterintenzionale, lesioni, furto

Piazza San Carlo - 4 condanne omicidio : 12.04 Quattro condanne a poco più di 10 anni di carcere per omicidio preterintenzionale sono state inflitte ai giovani accusati di aver scatenato il panico in Piazza San Carlo, a Torino, la sera del 3 giugno 2017 spargendo spray urticante tra la folla allo scopo di rapina durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. In Piazza ci furono 1.672 feriti e, in seguito, morirono due donne per le lesioni ...

Piazza San Carlo - condannati a 10 anni di carcere per omicidio i 4 ragazzi che spruzzarono spray urticante : Quattro condanne a poco più di 10 anni di carcere per omicidio preterintenzionale sono state inflitte ai giovanissimi marocchini accusati di avere scatenato il panico in Piazza San Carlo a Torino la sera del 3 giugno 2017 spargendo spray urticante tra la folla a scopo di rapina durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. In Piazza ci furono 1.672 feriti e, in seguito, morirono due donne per le ...

Droga nelle Curve - Il Mattino : “Al San Paolo solo consumo : ecco perché non è una Piazza di spaccio” : Droga nelle Curve, Il Mattino spiega cosa accade tra il tifo organizzato al San Paolo: “In Italia il ministro dell’interno si nasconde da 20 anni, nei nostri stadi si spaccia cocaina. Tifo sano nelle Curve? No! Non possono nemmeno sedersi dove hanno il loro posto, ci sono 3-400 persone che scrivono contro”. Così Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli lancia una vera e propria bomba in merito ad alcuni reati che ...

No del Comune al ristorante Santopalato per tavolini e sedie in Piazza Spirito Santo : Pistoia . Niente da fare: il ristorante Santopalato di via del Duca non potrà avere un dehor nella vicina piazza Spirito Santo. La Conferenza dei servizi del Comune ha rigettato la domanda avanzata ...

Importante attività di controlli tra Piazza Venezia e Trevi : 1 arresto e 14 sanzioni : Roma – Per tutta la giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia hanno eseguito una massiccia attivita’ finalizzata al contrasto di eventuali forme di illegalita’ e degrado nella zona di piazza Venezia, Fontana di Trevi e vie limitrofe. Il bilancio dell’operazione e’ una persona arrestata e 14 cittadini stranieri sanzionati per un importo complessivo di oltre 34.000 euro. A finire in manette un ...

Primo maggio - il Concertone di Roma in Piazza San Giovanni. FOTO : Primo maggio, il Concertone di Roma in piazza San Giovanni. FOTO Tradizionale appuntamento per la Festa dei Lavoratori nella Capitale, quest'anno con al centro lavoro, diritti, stato sociale ed Europa. Sul palco, per otto ore, si sono alternati artisti italiani e internazionali. A condurre l'evento, Ambra Angiolini e Lodo ...

Intesa - polo della cultura in Piazza San Carlo : Una doppia scommessa sulla città. Nel giorno del nuovo consiglio di amministrazione, con la conferma del presidente Gian Maria Gros-Pietro, sottolineata da un lungo applauso in assemblea, Intesa ...

Primo maggio - al via il Concertone di Roma in Piazza San Giovanni. FOTO : Primo maggio, al via il Concertone di Roma in piazza San Giovanni. FOTO È iniziato intorno alle 15 il tradizionale concerto per la Festa dei Lavoratori nella Capitale. Sul palco, per otto ore, si alterneranno artisti italiani e internazionali. A condurre l'evento, Ambra Angiolini e Lodo Guenzi Parole chiave: ...