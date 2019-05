Perché il venerdì 17 è un giorno sfortunato Le credenze e le leggende

Buon Venerdì 17! Perché è considerato un giorno sfortunato? : Questo Venerdì di Maggio non è un giorno qualsiasi: è un Venerdì 17. Per chi non crede alle superstizioni è un giorno come tanti come tanti, ma è in ogni caso interessante scoprire per quale motivo a tale giorno è associata tradizionalmente la sventura. Innanzitutto ricordiamo che c’è addirittura chi soffre di “Eptacaidecafobia“: è questo il termine, derivante dal greco, che indica la paura folle del numero 17. Il Venerdì 17 è ...

Ciao Darwin - lo show di Paolo Bonolis non andrà in onda venerdì : ecco Perché : Niente Ciao Darwin venerdì sera. Mediaset ha infatti deciso di sospendere la messa in onda della puntata del 26 aprile e di dare appuntamento ai telespettatori direttamente venerdì 3 maggio. Il motivo? “Canale 5 ha deciso di evitare la messa in onda del 26 aprile, in pieno periodo festivo, per non privare i telespettatori del loro programma preferito del venerdì sera”, hanno spiegato da Cologno Monzese. Una decisione che non ha nulla ...

Ciao Darwin non va in onda venerdì - la decisione di Mediaset : ecco Perché : “Ciao Darwin”, partito fortissimo, settimana dopo settimana è sempre cresciuto negli ascolti con puntate che hanno superato la media del 25% di share e i 4.700.000 spettatori. Canale 5 ha deciso di evitare la messa in onda di venerdì 26 aprile, in pieno periodo festivo, per non privare i telespettatori del loro programma preferito del venerdì sera. La nuova puntata di “Ciao Darwin” andrà quindi in onda venerdì 3 maggio, in prima serata su Canale ...

La Corrida oggi venerdì 19 aprile non va in onda : ecco Perché : perché La Corrida non va in onda venerdì 19 aprile 2019? Il motivo La Corrida oggi venerdì 19 aprile non andrà in onda come di consueto. Il primo talent people dello spettacolo italiano, condotto da Carlo Conti con la presenza della bellissima Ludovica Caramis, salta il suo appuntamento settimanale sul primo canale per lasciare spazio alla […] L'articolo La Corrida oggi venerdì 19 aprile non va in onda: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Pasqua - il significato del Venerdì Santo e della Passione del Signore : storia - riti e Perché si fa digiuno : Oggi, 19 aprile 2019, è Venerdì Santo, il Venerdì che precede la Pasqua: è un giorno particolarmente importante per i Cristiani che ricordano la Passione, Crocifissione e Morte di Gesù. Come nel Mercoledì delle Ceneri, i fedeli dai 14 anni in su sono invitati all’astinenza dalla carne (sono ammessi uova e latticini), mentre quelli dai 18 ai 60 anni sono invitati ad osservare il digiuno ecclesiastico, consumando un solo pasto, o il pranzo o la ...