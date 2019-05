Paola Pellinghelli | «Tommy è la mia dolce malinconia»

vanityfair

(Di venerdì 17 maggio 2019)ha una voce squillante e gli occhi che ridono, al punto da essere lei a togliermi da quell’imbarazzo che oggi forse solo i grandi dolori umani riescono ancora a scatenare. La disturbo in un tipico pomeriggio pigro emiliano, di ritorno dal lavoro, e quando dice: «Scusa, se ogni tanto mi distraggo, è perché sto controllando la mia gatta che non sta bene», capisco che il suo segreto per non affondare forse sia stato proprio quello di continuare a dedicarsi agli altri, primo fra tutti il figlio Sebastiano, invece di scegliere la solitudine. Un epilogo per il quale nessuno l’avrebbe condannata visto che tredici anni fa dovette assistere a una delle scene peggiori che si possano immaginare: il rapimento dell’altro figlio, poco più che neonato. Era la sera del 2 marzo 2006, infatti, quando due persone entrarono in soggiorno e portarono via il piccolo Tommaso Onofri (per ...