Panchina Reggina | tre nomi per il post-Cevoli ma il preferito dai tifosi è Mimmo Toscano

(Di venerdì 17 maggio 2019)– Si è conclusa con la sconfitta al secondo turno dei playoff la stagione della, un campionato tra alti e bassi per il club amaranto che adesso programma con grande ambizione il futuro. La stagione appena conclusa ha regalato anche tante soddisfazioni, il pubblico si è avvicinato alla squadra, rappresenta un numero incredibile quello dei quasi 15.000 spettatori in occasione del primi turno playoff contro il Monopoli ma anche nelle ultime partite della regular season è stata superato il numero di 10.000 spettatori. Chiamatelo effetto Gallo. Il presidente dellaha riportato grande entusiasmo, isi sono fatti trascinare ed adesso non hanno più intenzione di lasciare sola la squadra. Sono passate poche ore dall’eliminazione contro il Catania ma lasi è già messa alla ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione, ...

