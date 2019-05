Pamela Prati | l' ex amica Federica Benincà a Storie Italiane | «Ho le prove del castello di

Matrimonio Prati : la wedding planner parla della chiamata avuta con Pamela - 'Era turbata' : Continua far discutere il caso del Matrimonio di Pamela Prati, le cui nozze sono ormai state annullate. La cerimonia nuziale era stata organizzata da una wedding planner, Consuelo Di Figlia, che di recente ha reso nota la telefonata con la showgirl, spiegando la sua versione dei fatti intervenendo al programma Rai "Storie Italiane". Durante la chiamata, la wedding planner ha notato come la showgirl fosse ansiosa, quasi in lacrime quel 4 maggio, ...

Federica Benincà a Storie Italiane : “Credevo a Pamela Prati - ma…” : Storie Italiane, Federica Benincà sul caso Pamela Prati: “Le ho creduto, ma poi…” Ha rotto il silenzio nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 17 maggio 2019, Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, ospitata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, ha svelato nuovi agghiaccianti retroscena sul caso Pamela Prati e Marco Caltagirone, avendo fatto parte della stessa agenzia di Pamela fino a poco tempo ...

L'annuncio di Mark Caltagirone : "Io e Pamela Prati ci siamo lasciati" : Eleonora Daniele, nel talk show Storie Italiane di Rai 1, annuncia la fine della storia tra l'imprenditore e la showgirl sarda. Ma qualcosa (come sempre) non torna.

Pamela Prati - Federica Benincà : "Mi sono affidata a persone sbagliate. Sono stata ingenua - stupida" : Federica Benincà, stamattina, è intervenuta a 'Storie italiane' di Eleonora Daniele, per ricostruire tutti gli scenari legati al matrimonio di Pamela Prati e all'agenzia gestita da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo:prosegui la letturaPamela Prati, Federica Benincà: "Mi Sono affidata a persone sbagliate. Sono stata ingenua, stupida" pubblicato su Gossipblog.it 17 maggio 2019 11:39.

Georgette Polizzi ricoverata in ospedale dopo le accuse alle manager di Pamela Prati : “L’ansia non aiuta la mia malattia” : Georgette Polizzi è stata coinvolta, suo malgrado, nell’intricata vicenda del matrimonio di Pamela Prati con l’ormai fantomatico fidanzato Mark Caltagirone e la cosa l’ha provata a tal punto da costringerla al ricovero in ospedale. L’ex protagonista di Temptation Island è affetta infatti da una forma di sclerosi multipla e l’ansia e le tensioni legate a questa vicenda le hanno causato un crollo fisico, come lei ...

MATRIMONIO Pamela Prati E MARK CALTAGIRONE/ Rosa Perrotta 'hanno preso in giro tutti' : MATRIMONIO PAMELA PRATI e MARK CALTAgiroNE, la soap opera prosegue. Dopo Michelle Hunziker, parla Rosa Perrotta: 'hanno preso in giro tutti'.

“Io e Pamela Prati ci siamo lasciati” : il presunto Mark Caltagirone esce allo scoperto e fa questo annuncio : “Io e Pamela Prati con comune accordo abbiamo deciso di dare fine alla nostra storia d’amore. Vi prego di rispettare la nostra decisione. Io, presto chiarirò tutto nelle sedi opportune”. È il messaggio comparso a sorpresa sul profilo Instagram del presunto Mark Caltagirone: l’account è privato e non c’è certezza che appartenga al “vero” imprenditore 52enne indicato come fidanzato dell’ex star del ...

Barbara d’Urso difende Pamela Prati : “Non è una persona violenta” : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso prende le difese di Pamela Prati Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque non poteva non parlare di quanto accaduto durante la diretta di ieri sera con Pamela Prati. La showgirl si è rifiutata di rispondere a qualsiasi domanda posta dalla conduttrice e ha scelto di congedare il pubblico pochi minuti dopo essere entrata in studio. Dopo aver lasciato la sua postazione, la futura moglie di Mark Caltagirone ha ...

Michelle Hunziker ride di Pamela Prati : "Mai visto nulla di simile in 20 anni" : “La vicenda del matrimonio di Pamela Prati? Ci sta intrattenendo tutti in una maniera incredibile questa storia, alla fine in qualche modo se ne parla. E' una cosa che in 20 anni che faccio questo mestiere non avevo mai vissuto, è incredibile”. A parlare è Michelle Hunziker, che oggi è intervenuta a

Pamela Prati (non) si sposa - tutti i meme : Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, ...

Pamela Prati - Manuela Villa la difende : "Come faccio a lasciare sola un'amica?" : Non accenna a spegnersi la polemica sul presunto matrimonio di Pamela Prati con il fantomatico Marco Caltagirone. Ieri la showgirl sarda è stata ospite di Barbara d'Urso a Live - Non è la d'Urso: un'intervista senza risposte, durante la quale la Prati ha anche abbandonato lo studio, salvo poi rientrare e continuare ad affermare quanto già rivelato nell'ultima puntata di Verissimo. Marco esiste, così come i due figli adottati e il ...

Pamela Prati e Mark Caltagirone si sono lasciati? L'annuncio apparso su Instagram che ha generato il dubbio : «Tutto finito tra me e Pamela Prati». sono queste le poche parole con cui il presunto Mark Caltagirone avrebbe messo fine alla storia d'amore con la showgirl. Il misterioso ex...

Pamela Prati - furia nel backstage di Non è la D'Urso? «Pugni contro la porta del camerino...» : Pamela Prati e la storia con Mark Caltagirone a Live - Non è la D'Urso. Ieri sera l'ex prima donna del Bagaglino è stata ospite di Barbara D'Urso per raccontare cosa si...

Pamela Prati e Mark Caltagirone si sarebbero lasciati : il post 'sospetto' su Instagram : Durante la puntata odierna di "Storie Italiane", è stato mostrato un post che sta facendo molto discutere: Eleonora Daniele, infatti, ha scatenato il gossip leggendo le parole che il presunto Mark Caltagirone ha usato per annunciare l'addio a Pamela Prati. Non ci sono prove che a scrivere questo messaggio sia stato davvero il compagno della showgirl, ma l'attenzione di tutti i media su questa storia continua ad essere altissima. Le ultime novità ...