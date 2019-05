Palermo | i politici contro la sospensione dell’insegnante | «L’intelligenza spaventa»

vanityfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Latemporaneapalermitana Rosa Maria Dell’Aria, che secondo l’Ufficio scolastico non avrebbe vigilato sugli alunni, che in un video scolastico hanno accostato le leggi razziali al decreto sicurezza, ha scatenato l’indignazione di diverse parti politiche. Tutte concordi nel ritenere che la misura non fa che penalizzare il pensiero critico degli studenti e punire senza motivo una professoressa che ha fatto bene il suo lavoro. «Fatemi capire», scrive il segretario Pd Nicola Zingaretti su Facebook, in un post intitolato: «Non si può criticare Salvini?». «In Italia Casa Pound deve essere libera di dire e fare quello che vuole. Mentre un’insegnante deve essere sospesa per le opinioni di un suo studente che critica Salvini e le leggi varate dal Governo Lega – 5Stelle. Ma siamo pazzi? Questa insegnante deve tornare subito al suo lavoro». Perché accada ...

