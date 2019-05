Palermo | chiesto al Coni lo stop ai playoff di Serie B

Il Palermo non ci sta - nella notte chiesto al Coni lo stop dei playoff! : Il Palermo non ci sta e, come anticipato ieri, non starà a guardare dopo la respinta del ricorso arrivato nel tardo pomeriggio. Lo staff di avvocati dei rosanero, infatti, a tarda notte ha presentato ricorso cautelare al collegio di garanzia del Coni perché la “sospensione inaudita altera parte dell’esecutorietà della decisione presa ieri della corte federale di appello“. La società siciliana passa al contrattacco dopo ...

Caso Palermo - Giorgetti punge Gravina : “ho chiesto obiettività - imbarazza la tempistica utilizzata” : Il sottosegretario Giorgetti ha lanciato una frecciata a Gravina per quanto riguarda il Caso Palermo “Ho chiesto a Gravina obiettività” sul Caso Palermo. “Il fatto che dopo tre anni di conclamate violazioni, siamo arrivati a una decisione all’ultimo giorno di campionato in corso, imbarazza“. A sottolinearlo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti in ...