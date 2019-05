Pakistan, medico infetta con l’HIV 400 bambini (Di venerdì 17 maggio 2019) Il dottor Muzaffar Ghangharo è stato arrestato con l'accusa di aver infettato 400 bambini e 100 adulti con il virus dell'HIV. Un medico Pakistano è stato arrestato dopo che più di 400 bambini e 100 adulti che erano stati curati da lui sono risultati positivi all'HIV. Le autorità del paese asiatico sospettano che sia stato proprio il dottore a infettarli. L'epidemia – secondo le autorità del distretto di Larkana, nel sud del Pakistan – sarebbe iniziata all'inizio del mese di aprile e il responsabile sarebbe stato il dottor Muzaffar Ghangharo. Gli inquirenti, che l'hanno tratto in arresto per il rischio che potesse darsi alla fuga, stanno ora tentando di capire se l'uomo abbia diffuso il virus consapevolmente o per errore.



