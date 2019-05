Padova,scuolabus si rovescia: 7 feriti

cannedcat : Scuolabus si ribalta a Padova, feriti 7 bambini: caccia all'autista, è fuggito - laregione : Scuolabus si rovescia a Padova, sette studenti feriti #scuolabus #padova - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Padova, si rovescia uno scuolabus: sette studenti feriti #ArquàPetrarca -

Unosi èto nelno, ad Arquà Petrarca. Nell'incidente sono rimastisette studenti tra i 7 e i 14 anni, che sono stati portati in ospedale. Il bus stava percorrendo la Sp21, in un tratto in discesa.Poco prima di affrontare un tornante si èto,appoggiandosi su un fianco. Il mezzo è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco.(Di venerdì 17 maggio 2019)