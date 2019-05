Padova | si rovescia scuolabus | carabinieri rintracciano l' autista

Padova : si rovescia scuolabus - 7 studenti feriti e l'autista scappa : Segui su affaritaliani.it

Padova - scuolabus si rovescia sul fianco : 7 studenti feriti. Il conducente fugge ma i carabinieri lo rintracciano : Sette studenti tra i sette e i quattordici anni sono rimasti feriti ad Arquà Petrarca (Padova) per il ribaltamento dello scuolabus su cui stavano viaggiando I ragazzi sono stati soccorsi e portati nell’ospedale di Schiavonia. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 21. Secondo una prima ricostruzione, l’autobus stava percorrendo una strada in discesa e si apprestava ad affrontare una curva quando si è rovesciato. Il ...

