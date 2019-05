Padova | scuolabus si ribalta | feriti 7 bimbi | l' autista romeno era ubriaco

Padova - si ribalta scuolabus : 8 studenti feriti - autista positivo all’alcoltest : Otto studenti tra i sette e i quattordici anni sono rimasti feriti ad Arquà Petrarca (Padova) per il rovesciamento su un fianco di uno scuolabus. I ragazzi sono stati soccorsi e portati in ospedale. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 21. Secondo una prima ricostruzione, lo scuolabus stava percorrendo una strada in discesa e si apprestava ad affrontare un tornante quando si è rovesciato. I feriti si trovano al pronto ...

Padova - scuolabus si rovescia sul fianco : 7 studenti feriti. Il conducente fugge ma i carabinieri lo rintracciano : Sette studenti tra i sette e i quattordici anni sono rimasti feriti ad Arquà Petrarca (Padova) per il ribaltamento dello scuolabus su cui stavano viaggiando I ragazzi sono stati soccorsi e portati nell’ospedale di Schiavonia. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 21. Secondo una prima ricostruzione, l’autobus stava percorrendo una strada in discesa e si apprestava ad affrontare una curva quando si è rovesciato. Il ...

