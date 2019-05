Palazzo_Chigi : Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 58 - TelevideoRai101 : P.Chigi: ministri tengano toni giusti - cjmimun : Il Presidente del Consiglio non da' e non ha mai dato ordini. Come previsto dall'art. 95 della Carta dirige la poli… -

"Il presidente del Consiglio non dà e non ha mai dato ordini. Come previsto dall'art.95 della Carta dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Coordina l'attività di tutti i, nessuno escluso". Lo sottolineano fonti di Palazzo. Il premier Conte "non partecipa alla competizione elettorale e non si lascia certo coinvolgere nella dialettica che la sta caratterizzando.Piuttosto invita tutti ia mantenereadatti a chi rappresenta le istituzioni", precisano le stesse fonti.(Di venerdì 17 maggio 2019)