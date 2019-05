TelevideoRai101 : Ostacolò visite figlio-padre,condannata -

Quando un genitore separato ostacola ledell'altro, si lede un diritto del minore ed è previsto un risarcimento per il bambino. Per questo la Cassazione ha condannato una madre a pagare 5 mila euro alper "lesione del diritto del minore alla bigenitorialità", avendone ostacolato la frequentazione con il. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Torino.Nel ricorso,la donna diceva di essere sempre stata collaborativa, ma era ila non voler vedere ilda solo.(Di venerdì 17 maggio 2019)