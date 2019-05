ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Sono stati in parte prosciolti per prescrizione e in partenel merito tre, ex amministratori di tre enti deiMinori, imputati per appropriazione indebita per un ammanco nelle casse dei francescani da 20di euro. Lo ha deciso il giudice di Milano Giuseppe Vanore nel processo in cui i tre enti, la Casa Generalizia dell’deiMinori, la Provincia di Lombardia San Carlo Borromeo e la Conferenza dei ministri provinciali deiMinori d’Italia, erano parti civili. Lo scorso 5 aprile era stata la procura a chiedere il proscioglimento per “intervenuta prescrizione”. Le difese, dal canto loro, con i legali Luigi Petrillo, Angelo Maietta, Manuela Murdolo, Olivia Kissov e Denise Pedrali, avevano chiesto assoluzioni nel merito. Nel dibattimento sono imputati Giancarlo Lati, ex economo della Casa Generalizia, Renato Beretta, ex economo ...

cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Ordine francescano, assolti e prescritti i tre frati per il buco da 20 milioni - bolartur : Ordine francescano, assolti e prescritti i tre frati per il buco da 20 milioni - bolartur : Ordine francescano, assolti e prescritti i tre frati per il buco da 20 milioni - Il Fatto Quotidiano -