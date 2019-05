Offerte Tre e Passa a Tre Maggio 2019

Salatissime rimodulazioni Tre con 3 euro in più al mese dal 16 giugno - le Offerte finora coiunvolte : Le rimodulazioni Tre bussano alla porta di non pochi clienti dell'operatore e non sono niente affatto esigue, anzi Salatissime. Come già fatto dal vettore partner Wind, anche Tre appunto decide di aumentare i costi di alcune sue principali offerte telefoniche in questa primavera. Le modifiche unilaterali del contratto partiranno esattamente il prossimo 16 giugno e purtroppo impatteranno e non poco sul portafoglio. Come sottolinea anche ...

Anche Tre torna a rimodulare : 3 euro di aumento per Play 30 Unlimited e altre Offerte : Anche Tre ritorna all'odiata pratica delle rimodulazioni, che al momento vanno a colpire Play 30 Unlimited, che dal 17 giugno costerà 3 euro in più. L'articolo Anche Tre torna a rimodulare: 3 euro di aumento per Play 30 Unlimited e altre offerte proviene da TuttoAndroid.

Quale operatore rimodula di più le Offerte? Ecco i dati su Vodafone - TIM - Wind - Tre e Iliad : Quali operatori hanno fatto più rimodulazioni delle loro offerte telefoniche mobili negli ultimi tempi? Analizziamo il comportamento di TIM, Vodafone, Wind, Tre, Iliad e dei vari operatori virtuali. L'articolo Quale operatore rimodula di più le offerte? Ecco i dati su Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità di Wind e Tre di maggio : nuove Offerte e smartphone in offerta : Sono diverse le novità che riguardano le offerte e i piani pensati dai popolari operatori Wind e Tre. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Ecco le novità di Wind e Tre di maggio: nuove offerte e smartphone in offerta proviene da TuttoAndroid.

Elezioni europee : Offerte Trenitalia e Italo per gli elettori - sconti fino al 70% : In data 26 maggio 2019 si svolgeranno le Elezioni europee. I cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare i deputati italiani del Parlamento UE. Oltre alle consultazioni per la scelta dei 76 europarlamentari, si eleggerà il sindaco in oltre 3.800 comuni italiani nella stessa giornata. In occasione della tornata elettorale, Trenitalia e Italo hanno proposto agevolazioni per chi andrà a votare. Si potrà usufruire di sconti fino al 70% per ...

Tre apre All-In Super Power ai già clienti - nuovi dettagli e prezzi per le Offerte Vodafone Red Ulimited : Tre offre la possibilità ai già clienti di attivare All-In Super Power, mentre Vodafone fa chiarezza sull'offerte Red Unlimited. L'articolo Tre apre All-In Super Power ai già clienti, nuovi dettagli e prezzi per le offerte Vodafone Red Ulimited proviene da TuttoAndroid.

Offerte Lampo : Xiaomi Redmi 7 a 100€ e tante altre promo su Gearbest : Gearbest, uno degli store cinesi più famosi ed affidabili sul web, non si ferma mai e come tutti i giorni mette a disposizione dei delle Offerte molto interessanti sull’elettronica e la tecnologia in generale. Questa leggi di più...

Migliori Offerte telefoniche di Vodafone - TIM - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da individuare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a disposizione dei clienti una vastissima quantità di offerte telefoniche, in alcuni casi complesse e poco chiare, che variano con una cadenza settimanale, alcune volte addirittura giornaliera. Abbiamo quindi raccolto in questa pagina […] L'articolo Migliori offerte telefoniche ...

Rimodulazione Tre Italia : aumento Offerte e 30 GB in regalo - quando parte : Rimodulazione Tre Italia: aumento offerte e 30 GB in regalo, quando parte La Rimodulazione dei propri piani tariffari è una pratica diffusa tra gli operatori telefonici, pochi giorni fa, è stata Tre a comunicare a molti dei propri clienti l’incremento del costo dell’offerta sottoscritta. Rimodulazione Tre Italia: 2 euro in più dall’1 giugno I clienti Tre che hanno sottoscritto le offerte Super Internet 5 Gb, Super Internet 10 Gb, Super ...

Tre smartphone di Huawei sono protagonisti di Offerte Wind e Vodafone - anche per i più piccoli : Tre smartphone di Huawei sono protagonisti in queste ore di alcune offerte di Wind e Vodafone L'articolo Tre smartphone di Huawei sono protagonisti di offerte Wind e Vodafone, anche per i più piccoli proviene da TuttoAndroid.

Tre annuncia un aumento di 2 euro al mese per alcune Offerte : Attraverso la sezione Tre Informa, l'operatore telefonico ha annunciato nuove rimodulazioni per alcune offerta dati Super Internet. L'articolo Tre annuncia un aumento di 2 euro al mese per alcune offerte proviene da TuttoAndroid.

Alitalia - Di Maio : si valutano altre Offerte oltre Fs-Delta - no notizie negative : Per il salvataggio di Alitalia sono in corso di valutazione altre offerte oltre a quella del blocco Ferrovie dello Stato-Delta, che prevede la partecipazione del ministero dell'Economia.

Alitalia - verso mini-proroga per le Offerte. Non oltre metà maggio : SUL TAVOLO ATLANTIA - Della partita sarebbe anche il Ministero dell'Economia con il 15% , ingresso consentito dalle norme predisposte nel dl crescita approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ...